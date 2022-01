Cómo tener sexo toda la vida: Lectura obligatoria

"Al informar sobre esta historia, escuché a personas de 60, 70 y más años que dijeron que animan las cosas leyendo juntos literatura erótica, probando nuevas posiciones y practicando la espontaneidad. ("¡Salta al baño o a la ducha sin previo aviso!", dijo uno)."

"Mantener el sentido del humor en un lugar destacado en la lista de estrategias sexuales de las personas mayores. Una nueva pareja de 70 años se rió mucho, y finalmente pudo relajarse, cuando su audífono gritó "¡Batería baja!", durante la primera vez que hicieron el amor."

sexo en la tercera edad.jpg 54% de las personas en una relación romántica dijeron que actualmente eran sexualmente activas.

Indagando

Elizabeth Berstein escribió en WSJ que buscando más consejos sobre sexo de personas mayores, habló con terapeutas.

“La espontaneidad está muy sobrevalorada”, le dijo Joan Price, cuyos libros sobre la sexualidad de las personas mayores incluyen 'Sex After Grief' (Sexo después del duelo).

Price sugirió

tener relaciones sexuales durante el día, cuando no hay cansancio ni en el cuerpo ni en la mente. (Buenas noticias: el trabajo remoto puede hacer esto más fácil);

prestar atención al período del día en el que se sienten más excitables o receptivos sexualmente.

Si su tiempo difiere del de su pareja, programe sesiones de sexo para que cada uno de ustedes reciba placer, sin ninguna expectativa de reciprocidad. Y recuerda: excitar a tu pareja a menudo es suficiente para excitarte.

Hora de volver a McCarthy: "Los jóvenes se fijan en el desempeño sexual, mientras que las personas mayores se enfocan en compartir el placer, lo que lleva tiempo".

sexo en la tercera edad 55.jpg Prestar atención al período del día en el que se sienten más excitables o receptivos sexualmente.

Rompiendo mitos

Aunque en los últimos años se han roto muchos tabúes al respecto, todavía persiste la idea de que a partir de los 60 años no se disfruta del sexo de la misma manera.

Sin embargo The New York Times cuenta el caso de David, quien a veces no puede lograr una erección completa aun tomando Viagra, pero a pesar de ello, tienen sexo en la vejez con Anne. La posición del 'misionero' no les sirve ya porque podrían ser muy pesados el uno para el otro, pero eso no les impide explorarse y continuar con la masturbación del uno al otro y el sexo oral.

De acuerdo con Mayo Clinic, el sexo en la vejez requiere una mayor estimulación para lograr la excitación, el orgasmo y mantenerlos, pero aun así el clímax suele ser más corto, hay menos fuerza en la eyaculación, una menor cantidad de semen y se necesita más tiempo para volver a lograr una erección después de la eyaculación.

En el caso de los hombres, la erección suele tardar más en aparecer y la firmeza no es la misma. Aumenta el ' tiempo refractario', el que se extiende entre la erección y el orgasmo. Bajan los niveles de testosterona, las eyaculaciones suelen ser menos abundantes y el orgasmo menos intenso.

En cuanto a las mujeres, el descenso de los niveles de los estrógenos y la progesterona favorecen la sequedad vaginal debido a la disminución de la mucosa, por lo que puede ser necesaria una mayor estimulación para lograr la excitación. Pueden producirse también cambios morfológicos en la vagina, molestias durante la penetración y un descenso del deseo sexual.

De todos modos, la revista The Journals of Gerontology publicó un completo estudio acerca de cómo el sexo tiene una incidencia en la actividad cognitiva de las personas mayores de 50 años.

el-sexo-en-la-vejez.jpg Después de los 50, un gran número de mujeres experimentan su mejor momento sexual.

Los expertos, de las universidades de Oxford y Coventry en el Reino Unido, desarrollaron un cuestionario sobre la frecuencia de la actividad sexual entre participantes de entre 50 y 83 años. Aquellos que mantenían una actividad sexual frecuente, obtuvieron puntuaciones más altas en las pruebas de memoria y función ejecutiva. Además, mostraron menos propensos a sentirse deprimidos y solitarios.

De acuerdo con Scientific American, la actividad sexual en adultos jubilados no es excepcional, ya que superados los 70 años más del 50% de los hombres y 33% de las mujeres declaran tener relaciones sexuales al menos 2 veces al mes. Esto se debe a que las dolencias y limitaciones consecuentes al paso de los años como las diabetes o las cardiopatías pueden afectar su libido y rendimiento.

"Hay datos de una disminución de la actividad sexual con la edad. Solo 33% están sexualmente activos, esto en personas mayores de 70 años", según Rubén Santoyo Ayala, egresado de la Universidad de Guadalajara que investiga la sexualidad en la 3ra. Edad, quien mencionó que en los varones entre los 60 y los 65 años persiste el interés sexual entre 77% y 88%, presentándose un declive a partir de los 75 años, aunque muchos adultos mayores pasan por cambios funcionales en sus zonas genitales asociados a factores hormonales o a otro tipo de enfermedades crónico degenerativas.

Anna Freixas ha escrito un libro llamado 'Sin reglas', en el que las mujeres de entre 50 y 83 años hablan sobre su sexualidad, sus vivencias y sus deseos, y se evidencia que el sexo en la madurez no cumple ninguna norma, ninguna regla.

Después de los 50, un gran número de mujeres experimentan su mejor momento sexual: "Asociamos menopausia con muchos estereotipos negativos, como pérdida hormonal, reducción del deseo, sofocos, actitud irritable, etcétera. Pero este panorama no es el que se encuentran muchas mujeres que llegan a esta etapa. Envejecer puede ser reflejo de mayor libertad y bienestar con uno mismo." .

The Huffington Post publicó un artículo, '12 Reasons sex is better after 50' (12 razones por las que el sexo es mejor después de los 50), en el que se exponen varias razones por las que el sexo puede ser mejor pasada la barrera del medio siglo, como, por ejemplo, que

el camino se vuelve igual o más importante que llegar al final, o a esas edades se tiene mayor seguridad personal, menos complejos, o ya no se tienen unas expectativas idealizadas respecto al encuentro sexual.

Entonces, cualquier edad, cualquier etapa, cualquier momento es un bueno para disfrutar de la sexualidad, para sentirse bien con uno mismo, y para decidir cómo se quiere vivir.