Una isla africana pide ser parte de una Argentina "tricontinental" (no exenta de riesgo)

Tras la Revolución de Mayo de 1810, la isla, cayó en el olvido, pero continuó siendo colonia española hasta que en 1827 Gran Bretaña las ocupó para expandir sus fronteras comerciales y controlar el tráfico de esclavos. Finalmente, en 1858 los españoles lograron volver a controlar Guinea Ecuatorial, y lo hicieron hasta su independencia formal en 1968.

Una "riesgosa" propuesta para la Argentina

La actual propuesta fue presentada por Orlando Cartagena Lagar, que denunció en Buenos Aires "la brutal" represión del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, y encabeza un movimiento de liberación que proclamó unilateralmente la independencia de Annobón en 2022, aunque aún no ha sido reconocido internacionalmente, y ahora reclama ayuda humanitaria y diplomática urgente.

image.png Orlando Cartagena Lagar.

La isla, de apenas 17 kilómetros cuadrados, tiene valiosos recursos naturales, incluyendo pesquerías ricas en atún de alta calidad, potenciales reservas de petróleo y minerales, y una ubicación geoestratégica clave en el corazón del Golfo de Guinea, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Según publicó 'El Economista', la anexión de Annobón colocaría a la Argentina como actor con influencia directa en África, ampliando su proyección diplomática y económica en un continente con mercados en expansión.

La posibilidad de contar con una base logística argentina en la isla ha generado incluso especulaciones sobre un eventual despliegue de las Fuerzas Armadas argentinas para operaciones de paz y asistencia humanitaria en la región.

Sin embargo, según el sitio 'Escenario Mundial' también surgieron serias advertencias por las posibles consecuencias diplomáticas:

África ha sido clave para sostener la postura argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas en la ONU, y reconocer a Annobón como estado asociado podría ser interpretado por Londres como un argumento en contra de la causa argentina África ha sido clave para sostener la postura argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas en la ONU, y reconocer a Annobón como estado asociado podría ser interpretado por Londres como un argumento en contra de la causa argentina

Reacciones internacionales

En efecto, la petición de Annobón generó reacciones en la comunidad internacional. Y las que más preocupan son las que mencionan el riesgo de tensiones con Guinea Ecuatorial, que no reconoce la independencia de la isla y mantiene a su población sometida a un régimen de terror.

image.png La situación humanitaria en Annobón es crítica. No hay luz, ni agua potable y la población está diezmada por epidemias, abusos y falta de medicamentos. Incluso, la llaman "el vertedero tóxico de Guinea Ecuatorial" y el "infierno a puertas cerradas".

El propio Lagar afirmó: "El dictador nos está matando lentamente de hambre y contaminando nuestras tierras", pero la comunidad internacional, hasta ahora, ha guardado silencio ante las denuncias presentadas por Annobón ante la ONU, algo que podría cambiar con la intervención de la Argentina.

En ese marco, es que especulan con que la Argentina considere el envío de un contingente de imposición de paz a Annobón, enmarcado en una misión humanitaria con anclaje en los vínculos históricos entre ambos territorios. Un despliegue, que se articularía con la eventual anexión como estado asociado y reforzaría la proyección de la Argentina como actor tricontinental con compromiso pacificador.

Claro que acá, se debería contar con respaldo legislativo y aval internacional, y se enmarcaría en una lógica de asistencia humanitaria y defensa de derechos humanos.

Hasta ahora el gobierno argentino no ha confirmado nada, pero la visita de la delegación annobonesa a Buenos Aires, con reuniones con diputados, senadores y representantes de derechos humanos, sugiere que la propuesta podría no ser ignorada... Hasta ahora el gobierno argentino no ha confirmado nada, pero la visita de la delegación annobonesa a Buenos Aires, con reuniones con diputados, senadores y representantes de derechos humanos, sugiere que la propuesta podría no ser ignorada...

Incluso, ya se habla de quienes temen que avanzar en este camino pueda dañar alianzas clave, como las del continente africano, y complicar la causa Malvinas.

Otras noticias de Urgente24

Los tribunales de San Isidro suman fracasos y escándalos: Maradona, García Belsunce, Scapolán, Julio Novo

"La jueza Makintach no puede permanecer un día más en su cargo" dijo el jefe de diputados nacionales del PRO

Roberto Piazza: "No compro telas en Argentina, me sale la mitad importarlas" dijo el diseñador, amigo de Milei

River y sus fantasmas: rascó un empate amargo vs. Universitario en el Monumental