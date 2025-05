River y sus fantasmas: rascó un empate amargo vs. Universitario en el Monumental

VIDEO: el error de Armani en el gol de Universitario

Universitario consigue el empate en el final



45' | River Plate 1-1 Universitario



Mirá la #LibertadoresEnTelefe por https://t.co/lWWbcNJx9I con @giraltpablo y @JPVarsky pic.twitter.com/yslWqR4rB4 — telefe (@telefe) May 28, 2025

"Con bronca en lo personal, porque uno como arquero le quiere dar lo mejor al equipo. A mí no me gusta poner excusas en un gol, pero en el transcurso de la pelota hacia el arco se me mueve un poco. Obviamente me hago cargo, me voy con bronca por eso. El puesto de arquero tiene esto, a veces sos figura y otras no te toca ir tan bien", dijo el arquero campeón del Mundo tras el partido.

De Colidio a Mastantuono y Gallardo: sensaciones amargas tras el empate de River

Colidio también se expresó molesto por la igualdad: "Mucha bronca. Pagamos caro no haber convertido más goles en el primer tiempo. Ellos se encontraron con ese gol. Jugamos un segundo tiempo muy malo. Jugamos mal, estuvimos imprecisos".

image.png Colidio volvió al gol FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA.

En efecto, River no jugó bien. Fue de más a menos a lo largo del cotejo, y no encontró la lucidez necesaria para vulnerar una buena defensa de Universitario, que se movió ordenado y pragmático.

Mastantuono, que tuvo un buen partido y fue el mejor de River, señaló: "Fue un partido difícil. En el primer tiempo fuimos superiores, generamos situaciones para convertir más de un gol. Erramos y en el segundo tiempo no fluimos".

image.png Al Millonario le costó ante Universitario FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA

Marcelo Gallardo también dejó sensaciones con la misma tónica: "Una cara en el primer tiempo, otra cara en el segundo. Entiendo que haya quedado esa sensación y lo expreso. No nos gustó haber terminado de la manera en que terminamos en la segunda etapa. Nos faltó mayor dinámica para ir a buscar el partido, a seguir sometiendo al rival y las imprecisiones nos generaron dudas que hizo que el partido en el 2T no fuera bueno".

River ya estaba clasificado a octavos de final y el empate no lo mueve de su primer puesto. Quedó líder con 12 puntos y detrás suyo Universitario, con 8, también sacó boleto a la siguiente fase. Independiente del Valle, tras su victoria frente a Barcelona SC, sacó pasaje al repechaje de Copa Sudamericana.

