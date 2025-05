"Dame una fake news y te daré una victoria": Ecuador & Argentina

Hábilmente, las agencias de propaganda oficialistas inventaron una cacofonía que resultó fatal para la candidata que respondía al ex presidente Rafael Correa: “LUISA, DESDOLARIZA” a pesar de que el régimen de dolarización que rige en Ecuador desde 2000 tiene mucha popularidad y aceptación (más del 90% no quiere abandonarlo). Hábilmente, las agencias de propaganda oficialistas inventaron una cacofonía que resultó fatal para la candidata que respondía al ex presidente Rafael Correa: “LUISA, DESDOLARIZA” a pesar de que el régimen de dolarización que rige en Ecuador desde 2000 tiene mucha popularidad y aceptación (más del 90% no quiere abandonarlo).