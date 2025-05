Julio Zamora anfitrión de una cumbre para generar una alternativa a Milei y CFK

El ex intendente Juan Zabaleta, expresó: "Construir, debatir y, principalmente, pensar en los jubilados, en los trabajadores, en los que menos tienen; en aquellos que invierten, como empresarios, en cada uno de los municipios y de esta sección electoral para seguir generando empleo, que no la están pasando bien. El peronismo, la estructura partidaria, comenzó a estar muy lejos de la sociedad. La agenda es una agenda de la política interna y pretende desde aquí, desde Tigre, junto a Julio Zamora y también junto a Fernando Gray en la 3ra. Sección Electoral y Guillermo Britos en la 4ta. Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, construir cercanías, debatir y estar todos juntos de cara a lo que viene al lado de nuestra gente. Julio es un referente muy importante, no solamente en estos lugares, sino también en toda la provincia."

zabaleta.webp Juanchi Zabaleta.

'Tato' Brown, ex diputado nacional y ex intendente de San Martín, destacó: "Esta ha sido una idea realmente muy interesante. La militancia construye, realmente muy contenta. Hemos tenido la oportunidad de escuchar una cantidad muy importante de compañeros y compañeras que han expresado el pensamiento y la preocupación del peronismo bonaerense. Estamos viendo que las cosas se están complicando. El país necesita de una estructura de peronismo que realmente haga las cosas pensando y mirando al futuro, reconociendo errores que se han cometido, razones por las cuales tenemos gobiernos que no deberíamos tener pero que fueron consecuencia de esos errores. Yo he expresado dos palabras que para mí son muy importantes: producción y trabajo. Y realmente es así. Comparto plenamente lo que ha dicho Julio. Es un gran intendente. Me lleno de envidia cuando entro aquí, a Tigre, y veo la calidad del funcionamiento y de la respuesta del intendente".

Gustavo Aguilera expresó: "La verdad es que es un espacio muy interesante, que tiene que ver con reconstruir el peronismo desde las bases, desde el territorio, con una mirada propositiva de lo que queremos para la provincia de Buenos Aires y para Argentina. Me parece que estamos sufriendo a Milei, y no es que el pueblo argentino se haya hecho mileista, sino que es consecuencia de muchos de nuestros errores, y está bueno que podamos discutir es".

El ex intendente de Tres de Febrero, Jorge Mangas: "Fundamentalmente se sabe que el nivel de participación legal dentro del Partido Justicialista está muy acotado y lo que hay que generar es un espacio político propio que pueda representar lo que significa el movimiento peronista. Ese es el tema de fondo. No se puede coartar la posibilidad —mucho más ahora que se suspendieron las PASO y que no va a haber interna dentro tampoco del partido— de expresarnos. Acá parece que viene una política de entrismo que apuntó a que el movimiento peronista queda en manos de unos pocos y que, encima, ideológicamente están cada vez más lejos del sentimiento popular y del sentimiento ideológico de lo que es este espacio. El intendente Julio Zamora planteó algo muy importante que es, a partir de ahora, hay que armar una estructura legal que permita poner en marcha todo lo que conversamos".

----------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie que arrasa con todo en solo cuatro capítulos

Día del Trabajador en la Argentina fragmentada y en conflicto sociocultural

"La1ra. inconsistencia y la pregunta madre es: ¿Cómo accedió Milei al contrato de $LIBRA?"

Lape Club Social perdió una figura y estalló América TV

Ni TyC Sports ni ESPN: el canal de aire que transmitirá el Mundial de Clubes