Idesa y 3 propuestas para el Día del Trabajador

La Civilización cambia en forma vertiginosa. La tecnología mucho más. El Partido Comunista Chino lo tiene en cuenta pero ni el Partido Justicialista ni la Unión Cívica Radical ni el PRO ni La Libertad Avanza toman nota de la situación. La organización del mercado laboral argentino es parte del problema productivo nacional y la competitividad escasa. El centro de estudios IDESA intentó un aporte en el Día del Trabajador. Hasta la fecha, el presidente Javier Milei no avanzó sobre el tema, muy probablemente esperando el resultado de las elecciones 2025 y la radiografía del próximo Parlamento. Esto no impide que pueda ocurrir un debate en un país muy raro. Por ejemplo, bajan los accidentes laborales pero aumentan las demandas judiciales: ¡¿...?! En días de Fernando De la Rúa, una iniciativa de reforma laboral se clausuró con el inverosímil y absurdo cliché de la 'tarjeta Banelco' (by Hugo Moyano + Chacho Álvarez). Con los Kirchner, imposible abordar el tema. Mauricio Macri amenazó pero no concretó. Con Alberto Fernández , la pandemia de Covid-19 y los problemas propios del peronismo. En todo ese tiempo, el mundo continúa modificando sus usos, normas, procedimientos y leyes. Vamos a lo de IDESA: