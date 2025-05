Mamá de Loan Peña: "que Laudelina, Pérez, Caillaba, Macarena, Ramírez y Antonio me digan dónde está mi hijo"

Que piensen en sus hijos, que se conmuevan. No tienen vergüenza, no tienen cara. Todos saben más de lo que declararon. Me bajaría de la moto cuando veo a los que están libres y les tiraría de los pelos porque se ríen de mí. A mí me falta Loan. Cumplirá años el 8 de mayo y yo quiero están con él. Esto es muy duro. Que piensen en sus hijos, que se conmuevan. No tienen vergüenza, no tienen cara. Todos saben más de lo que declararon. Me bajaría de la moto cuando veo a los que están libres y les tiraría de los pelos porque se ríen de mí. A mí me falta Loan. Cumplirá años el 8 de mayo y yo quiero están con él. Esto es muy duro.