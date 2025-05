La miniserie de 6 capítulos que te arrepentirás de no haber visto antes

El hecho de que "Entrapped" no haya sido uno de los títulos más comentados en su momento no significa que no valga la pena. En lugar de eso, se podría decir que está esperando ser descubierta por una audiencia deseosa de algo menos convencional. Su historia se desarrolla en una remota zona de Islandia, donde la investigación de un asesinato relacionado con un culto pone al descubierto secretos oscuros. Este no es el tipo de serie que te lleva de la mano, es más bien un viaje en el que cada pista revela más sombras que luces.