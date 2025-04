"El Eternauta" llegó a Netflix: Ricardo Darín brilla en un apocalipsis bien criollo

Ricardo Darín: el héroe que no quiere serlo, pero te lleva puesto

En medio de ese despelote helado aparece Juan Salvo, el protagonista, encarnado por Ricardo Darín, que está en modo camaleón emocional. Él no sobreactúa, no grita, no da discursos. Simplemente, vive la desesperación desde un lugar profundamente humano. Se le nota el dolor, el amor por su hija, la bronca contenida, el miedo que no puede permitirse mostrar.

La serie lo pone al frente de un grupo de sobrevivientes improvisado, donde no hay líderes naturales. Darín no lidera por mandato ni por carisma: lidera porque no le queda otra. Y eso lo hace más real. Lo vemos debatirse entre quedarse esperando o salir a buscar a Clara con un traje hecho de plásticos y cinta de embalar. Y nosotros, del otro lado, nos lo creemos.

image.png Ricardo Darín, en su rol de Juan Salvo, es el corazón de la serie. Su actuación es sutil, humana, llena de vulnerabilidad. Un líder forzado por las circunstancias, no por carisma. No hay grandes discursos, pero su deseo de encontrar a su hija atraviesa la pantalla.

Lo acompañan actores de nombres sólidos como Carla Quevedo, Andrea Frigerio y César Troncoso, pero todo gira en torno a él. Hay escenas que parecen casi teatrales, donde un silencio de Darín pesa mucho más que cualquier otra cosa. La cámara lo sigue de cerca y él responde con una actuación contenida, física, agotadora. Y eso sin mencionar que Darín no es ningún primerizo: filmar en medio del frío, con máscara y guantes, es de titanes.

Incluso cuando el guion se pone más críptico (sobre todo en los episodios tres y cuatro), Darín sostiene el relato con el cuerpo. Su Juan Salvo es el tipo común enfrentando lo inentendible, y esa cercanía es lo que lo convierte en un héroe. No tiene superpoderes, no dispara armas futuristas, no se enamora en medio del apocalipsis. Solo quiere reencontrarse con su hija. Y en el fondo, ese deseo es el que nos conecta a todos.

image.png La miniserie crea una Buenos Aires postapocalíptica realista y aterradora, usando detalles visuales y sonoros para sumergirnos en el caos de la nieve mortal. La calma previa al desastre es su mayor fuerza.

En conclusión, El Eternauta es una serie que se toma su tiempo, que no busca conformar con el clásico ritmo del género apocalíptico. No hay sobrecarga de acción, ni héroes perfectos: lo que encontramos es una historia de resistencia, humanidad y el miedo a lo desconocido, todo contado con un estilo que mezcla lo cotidiano con lo surreal. Y lo más importante, El Eternauta no sólo se disfruta por su trama, sino por su atmósfera. La Buenos Aires congelada, los personajes atrapados en una guerra que no entienden del todo, los detalles visuales que sumergen al espectador en esa pesadilla de nieve mortal… todo eso te atrapa en un abrazo que no te suelta.

Así que, si lo que buscás es una serie que te haga pensar, que te emocione, y que, además, te recuerde lo importante que es valorar lo que tenemos antes de que se derrumbe todo, no dejes pasar El Eternauta. Con Darín como faro y una narrativa única, esta serie de Netflix no sólo merece tu tiempo, sino que te va a dejar queriendo más. Sumate a esta distopía bien argentina y preparate para una montaña rusa de emociones que te va a enganchar.

