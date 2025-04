Mario Pergolini evade los rumores pero dan detalles de su regreso a la TV: "Una onda CQC"

"Lo que me comentaban es que lo va a estar acompañando Diego Gebel también en la producción. Me parece que va a estar bueno, vamos a ver si la gente lo acompaña", concluyó Rodríguez.

En cuanto al fundador de Vorterix, recientemente dialogó con un cronista del envío LAM de América TV, quien le consultó sobre tal rumor:

"¿A El Trece? Si me echaron de ahí. CQC volvió en España y no le fue bien (...) La tele murió", espetó Pergolini, a lo que el notero expresó: "La podés revivir".

"No puedo hablar más de El Trece. Suar me cae bien y estuve mucho tiempo peleado con él. Pero ahora me cae muy bien. Si fuera un jefe mío, charlaría todo el tiempo con él", cerró dando a entender que podría haber habido un verdadero contacto con el canal.

Según informó Laura Ubfal, Pergolini llegó a un acuerdo con Suar el pasado jueves 17 de abril para formar parte de un nuevo programa que se emitirá por la pantalla de El Trece.

Apareció Pergolini y un demoledor vídeo de Riquelme contra los cambios de DT

Mario Pergolini volvió a apuntar desde su programa de streaming contra Juan Román Riquelme tras echar a Fernando Gago de la dirección técnica de Boca luego de la caída 2-1 ante River en el último Superclásico y se filtró un demoledor vídeo de 2019 de Román.

Hay que mencionar que Pergolini integró la Comisión Directiva de Jorge Amor Ameal y que en los últimos tiempos se convirtió en un detractor del actual presidente del Xeneize.

"Estoy pensando en una sola cosa, basta. ¿En serio lo echan a la noche? ¿No pueden hacer las cosas normales? ¿No lo pueden hacer a la tarde, en un lugar lógico? No llegar a hoy. ¿No sabés que no echamos gente después de un clásico?”, disparó Mario Pergolini.

En esta línea añadió: “No tenemos nada. No nos dejan ni folclore. Nada”, aseguró por medio de un mensaje en donde se presentó bastante indignado por lo ocurrido.

“¿Quién más? Herrón de vuelta. Pobre Herrón. ¿Y quién va a venir? ¿En serio están pensando en el Kily González?”, remarcó sobre los candidatos a reemplazar a Gago.

“Hay que echar a los incompetentes que contratan. No se parecía con el tipo que eligen a no sé qué mierda. Eligen mal”, sostuvo.

Por último tiró una polémica declaración: “Que ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”.

