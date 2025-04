Flor de la V no se olvidó de Viviana Canosa y arremetió: "Es cruel"

Flor de la V habló de "transfobia" tras la denuncia de Viviana Canosa

Es preciso recordar que hace algunos días Flor de la V aprovechó su rol de conductora en Los Profesionales de Siempre para opinar del caso.

Mirando a cámara seriamente habló de "transfobia". "Se nos cuestionan cosas que a nadie se las cuestionan", expresó la conductora del programa de espectáculos.

"Esa es la transfobia. Eso es lo que hay detrás. Estamos ocupando lugares que supuestamente no nos merecemos. Pero nosotras este lugar porque la gente nos puso acá. No porque nosotras quisimos y eso es lo que también no gusta", continuó visiblemente emocionada.

Y concluyó desafiante: "Podrán decir muchas cosas pero yo no me tuve que agachar con nadie y lo puedo decir así a cámara. Nunca me tuve que bajar la bombacha para pedir un trabajo. No sé si muchas personas puede decir lo mismo".

