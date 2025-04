La chicana de Flor de la V al recordar su abrupta salida de Intrusos

Qué dijo Flor de la V tras la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

Hace algunos días Flor de la V se tomó un momento en Los Profesionales de Siempre para hacer un fuerte descargo al referirse a los dichos de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani.

Mirando a cámara seriamente la conductora habló de "transfobia". "Se nos cuestionan cosas que a nadie se las cuestionan", expresó la conductora del programa de espectáculos.

"Esa es la transfobia. Eso es lo que hay detrás. Estamos ocupando lugares que supuestamente no nos merecemos. Pero nosotras este lugar porque la gente nos puso acá. No porque nosotras quisimos y eso es lo que también no gusta", continuó emocionada.

Y concluyó desafiante: "Podrán decir muchas cosas pero yo no me tuve que agachar con nadie y lo puedo decir así a cámara. Nunca me tuve que bajar la bombacha para pedir un trabajo. No sé si muchas personas puede decir lo mismo".

