Pesimista reunión anual FMI / Banco Mundial con Donald Trump exhibiendo la guillotina

Reunión del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional Reunión de todos los socios del Fondo Monetario Internacional

El origen

El Proyecto de Transición Presidencial 2025 o Proyecto 2025 fue un conjunto de propuestas políticas ultraconservadoras creado por la Fundación Heritage para remodelar el Gobierno Federal estadounidense en caso de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

El proyecto afirmó que por el artículo II de la Constitución y la Teoría del Ejecutivo Unitario, el Presidente tiene el control del Poder Ejecutivo, puede reformular toda la Administración, sustituir a la planta permanente, contratar gente más eficiente y cristiana -la oposición Demócrata insiste en que es una propuesta del nacionalismo cristiano, eje de la extrema derecha republicana- y en ese contexto plantea la salida del FMI y el Banco Mundial.

Ex director ejecutivo de Texas Public Policy Foundation y, antes, del Wyoming Catholic College, Kevin D. Roberts, es el presidente de The Heritage Foundation / Heritage Action. Cuando, en medio del proselitismo, Trump dijo que tomaba distancia del Proyecto 2025, Roberts dijo que entendía la acción del entonces candidato y no había resentimiento por "una decisión táctica".

kevin roberts.webp Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation.

¿Un error?

Ngaire Woods en The Strategist explicó en marzo que sería un error de Trump retirar a USA del FMI y Banco Mundial:

"(...) Cada año, el Departamento del Tesoro evalúa el impacto financiero de las contribuciones del país al FMI. En el ejercicio fiscal de 2023, reportó una ganancia no realizada de US$407 millones.

El Banco Mundial ofrece oportunidades similares para utilizar recursos estadounidenses. La rama principal del Grupo Banco Mundial, que cuenta con otras cuatro filiales, es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El costo de funcionamiento del banco no lo cubre USA, sino los principales países prestatarios, como India, Turquía, Indonesia, Argentina y Filipinas. Los reembolsos de sus préstamos, junto con los ingresos netos del BIRF de años anteriores, financian en gran medida la sede de la organización, los salarios del personal y otros gastos operativos (la mayoría de los cuales se destinan directamente a la economía de Washington, D. C.). (...)".

¿Qué pasa con el dólar?

Edwin Truman retomó el tema en Financial Times en abril:

"(...) La mayor parte de las operaciones del FMI se realizan en dólares; la mayoría de los prestatarios del FMI solicitan y reembolsan dólares en esa moneda. Si los dólares no provienen del compromiso de USA con el Fondo, otros miembros los aportan con sus propias reservas.

La demanda internacional de fondos ha disminuido un 5,6% en los últimos 4 años. Esta tendencia se aceleraría si USA se retirara del fondo. El dólar quedaría entonces excluido del uso del Fondo, y ¿qué nación querría mantener activos en una moneda que no puede utilizarse en las transacciones del FMI emitidas por un país que ha abdicado de sus responsabilidades financieras internacionales?

Aunque hoy en día el FMI opera predominantemente en dólares, tiene una estructura multidivisa. Los emisores de otras monedas importantes, como China y la UE, estarían encantados de que estas heredaran el estatus especial del dólar.

Consideremos, por ejemplo, los derechos especiales de giro del FMI, un activo de reserva internacional que complementa las reservas de los países miembros. El dólar tiene ahora la mayor ponderación (43%) en la cesta de 5 monedas que valoran los DEG (Derechos Especiales de Giro). La moneda con la siguiente mayor ponderación es el euro, seguida de las de China, Japón y el Reino Unido. Si USA se retirara del FMI, el dólar tendría que ser eliminado de la valoración de los DEG, ya que este solo puede incluir las monedas de los miembros.

Si Estados Unidos renunciara a su liderazgo en el FMI, China estaría en posición de competir con los europeos por el mayor peso en la cesta. Es probable que, simultáneamente, se movilizaran para adquirir una porción desproporcionada del actual poder de voto estadounidense en el FMI y trasladar la sede del fondo a China.

USA no solo perdería prestigio internacional al retirarse del FMI, sino que también perdería un canal para brindar asistencia financiera a los países que desea apoyar. Independientemente de la opinión de los críticos sobre las supuestas fallas en las políticas promovidas por el FMI, Estados Unidos ya no tendría influencia sobre ellas.

La retirada del FMI significaría el fin del statu-quo de USA como principal proveedor de reservas para el resto del mundo, un estatus que el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, dice querer preservar aunque quiere que otros países paguen por el derecho a usar el dólar de esa manera. La retirada del FMI significaría el fin del statu-quo de USA como principal proveedor de reservas para el resto del mundo, un estatus que el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, dice querer preservar aunque quiere que otros países paguen por el derecho a usar el dólar de esa manera.

Lo más importante es que, a medida que las monedas de China, la UE y los países más pequeños sustituyeran al dólar en las finanzas internacionales oficiales, este también lo haría en las finanzas internacionales privadas. Como resultado, se vería socavado el papel privilegiado de las instituciones financieras estadounidenses, con su acceso preferencial, directo e indirecto, al respaldo del dólar por parte de la Reserva Federal (...)".

El futuro

Ni Donald Trump ni su secretario del Tesoro, Scott Bessent, han señalado qué esperan del FMI y al Banco Mundial.

Se espera que Bessent aborde las políticas de la nueva administración respecto al FMI y el Banco Mundial en una reunión el miércoles 23/04.

Pero esto sucede en un complejo escenario para la relación entre el FMI y la Casa Blanca, ya muy enojada con la Reserva Federal.

Sam Fleming y Claire Jones en Financial Times, lo explican así:

"(...) Los indicadores de confianza se han desplomado, mientras que las condiciones del mercado financiero se han deteriorado, según los Índices de Seguimiento de la Recuperación Económica Global de Brookings-FT (Tiger). El deterioro de las perspectivas globales contrasta marcadamente con el relativamente sólido comienzo del año.

Eswar Prasad, miembro senior del Brookings Institution, dijo que sería “prematuro” pronosticar una recesión mundial, pero advirtió que el colapso del comercio global y una mayor incertidumbre política suprimirían marcadamente el crecimiento. (...)

Los resultados llegan mientras los responsables de las políticas económicas y los ministros de Finanzas de todo el mundo se reúnen en Washington para la primera serie de reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial desde la investidura de Donald Trump como presidente de USA.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advirtió el jueves 17/04 que el Fondo se prepara para recortar las previsiones de crecimiento, ya que “la volatilidad de los mercados financieros ha aumentado” y “la incertidumbre de la política comercial está literalmente por las nubes”. (...)

El Banco Central Europeo redujo ese día su tasa de interés clave al 2,25% mientras se prepara para las consecuencias de las guerras comerciales, advirtiendo que las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido a las "crecientes tensiones comerciales". (...)".

¿Cuál será la decisión del FMI, presionado a su vez por la incertidumbre que le provoca Trump? El escenario es cada vez más complejo.

