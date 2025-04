El FMI no se enteró que no hubo reforma jubilatoria en Uruguay

Antes de ir a lo del FMI: en la Argentina el eje del problema que registra el sistema previsional no es la edad jubilatoria sino que la economía no crece hace años, por lo tanto no genera suficiente nuevos empleos de calidad y la mitad de los asalariados no participan del aporte a la ANSeS por los exagerados impuestos al trabajo, tan ridículos como los impuestos a la exportación (aunque a Javier Milei y Juan Carlos De Pablo no les parecen ridículos).