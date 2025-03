Pendientes las reformas laboral, impositiva, previsional, penal y sanitaria de Javier Milei

En ExpoAgro (emprendimiento de los prebendarios Grupo Clarín + La Nación), gran feria agroindustrial y de servicios para el campo en San Nicolás de los Arroyos (Provincia de Buenos Aires), Javier Milei cometió otra de sus contradicciones porque otra vez le habló a los referentes presentes del campo tal como si fuese candidato y no Presidente que no le ha cumplido ninguna de las reformas prometidas a los chacareros. Él intenta ir al comicio 2025 sin pagar las deudas contraidas en 2023. Entonces él dijo: “(...) El campo tiró del carro cuando el país comenzó a hundirse gracias a la llegada del modelo nefasto de la justicia social. Esto no fue casualidad. El plan sistemático de saqueo al campo fue deliberadamente completado por su demonización por parte de la política y la distribución forzosa de la riqueza. Como resultado, la Argentina comenzó un largo descenso a la miseria y servidumbre, la humillación. Cuando al campo le fue bien, le fue bien al país. Cuando al campo le fue mal, a la Argentina también. Le fue mucho peor [al país] cuando la casta empezó a ver al campo como una mina de oro. No queda duda de que este modelo ha fracasado”.