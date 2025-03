Luis Petri + Patricia Bullrich = Fastidio militar + Preocupación policial

Las fuerzas embarcadas -sin que ello signifique demérito- tienen asegurado su sustento, una cama limpia, condiciones de higiene aptas y si no resultan ser blanco de la artillería enemiga regresan a casa sin la huella física que suelen dejar las batallas. Los casi míticos pilotos de caza entretanto pueden cumplir la misión más atrevida y sofisticada y -si regresan- lo hacen a una base segura o portaviones alejado de la trinchera.

Tal como se ha dicho, el escenario actual de la ciudad de Bahía Blanca es mucho mas desolador que el que presentan usualmente muchas ciudades cuando los cañones y las metrallas finalizan su labor.

Las FFAA argentinas están hoy donde tienen que estar y si bien es cierto que es su obligación le suman a la misma pasión, entusiasmo y devoción.

Al margen de los estrafalarios shows aeronáuticos, tradiciones militares inventadas para turistas o posteos épicos que con mezquinos intereses electorales algunos políticos realizan a sus expensas, hoy los militares están haciendo lo que deben hacer.

Al Ejército Argentino le toca llevar la parte más pesada. La Armada y la Fuerza Aérea contribuyen a este esfuerzo bajo el paraguas operativo del Estado Mayor Conjunto.

Para el caso del Ejército, la fuerza ha desplegado en el terreno a mas de 900 efectivos:

De la guarnición Bahía Blanca:

Comando de la División de Ejército N°3 (elementos de comando, carpas, camiones, personal).

Batallón de Comunicaciones N°181 (comunicaciones para puesto comando, carpas, camiones para rescate y evacuación, personal, cuadras para alojamiento de evacuados).

Compañía de Comandos N°603 (camiones y botes de asalto para rescate y evacuación).

Batallón de Inteligencia N°181 (apoyo al puesto comando).

Proveniente de otras guarniciones:

Base de Apoyo Logístico Pigüé (camiones para rescate y evacuación, apoyo a la distribución de efectos, despliegue de vehículos logísticos con facilidades de agua potable y ducha).

Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 (Pigüé) (camiones para rescate y evacuación, transporte de cargas del tren solidario y distribución de efectos).

Compañía de Comunicaciones Mecanizada N°10 (Santa Rosa, la Pampa).

Compañía de Ingenieros Mecanizada N°10: proveniente de Santa Rosa (La Pampa), tuvo a su cargo la construcción del 1er. puente militar sobre el canal Maldonado.

Escuadrón de Ingenieros Blindado N°1: proveniente de Olavarría, tiene a su cargo la construcción del 2do. puente militar sobre el canal Maldonado.

En medio de la tragedia, no puede reprocharse en modo alguno el minuto de alegría que los miembros de la Dirección de Ingenieros del Ejército se permitieron para festejar casi como adolescentes la finalización del tendido del primer puente sobre el canal Maldonado.

Ningún general, coronel, sargento o soldado tuvo acceso a un micrófono o cámara para alardear por la tarea realizada. Tampoco lo necesitan claro está.

Si hasta aquí fueron las luces, llegó el momento de las sombras.

Para no abundar en palabras, digamos a modo de resumen que el accionar conjunto de las FFAA en una determinada situación es coordinado por un comandante operacional en el lugar. En este caso por el general de brigada Jorge Luis Díaz por se el oficial de mayor graduación con destino habitual en la zona del desastre.

El componente militar pasa a integrar un ente superior de coordinación en emergencias al mando en este caso –hablando de sombras- de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El arribo a la zona del desastre del ex binomio presidencial derrotado en 2023 con su sequito de laderos, asesores, escribientes y colados (tal el caso del diputado José Luis Espert) con más la obligada presencia de almirantes, generales, brigadieres y altos funcionarios policiales los que fueron convocados para sumarse al comité ministerial constituyó al decir del personal operativo en la zona un verdadero engorro.

Histrionismo

Desde el día uno, el tradicional histrionismo de Luis Petri se vio potenciado por un escenario propicio para grandes producciones fotográficas y videos en los que en tono épico y música tenebrosa de fondo el ministro saturo los chats periodísticos con envíos destinados mas a exaltar su protagonismo que a llevar tranquilidad a miles de argentinos tapados por el agua.

Al ya de por sí patético espectáculo antes descripto, se le sumó la no menos activa propaganda emanada desde la oficina de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfocada más bien a resaltar que era ella y solo ella la responsable máxima del empeño militar, policial y civil durante la emergencia.

La llegada de uno de los muchos aviones Hércules C130 dispuestos por la Fuerza Aérea al servicio de las operaciones contó con la presencia de los ministros “supervisando” el desembarco de una planta potabilizadora de agua en una escena que recordó la llegada de las vacunas durante la pandemia Covid-19.

Según relata alguno de los uniformados que presenció la llegada del Presidente Javier Milei a la zona del desastre, Bullrich sin empacho le solicitó al primer mandatario que reafirme ante los presentes su rol de “Jefa de Misión” siendo inmediatamente ratificada en tal carácter por el líder libertario.

Jefe militar que está en el terreno desde el día 1:

Hay fastidio en la tropa y en la oficialidad por la constante interferencia que funcionarios políticos introducen en nuestra tarea lo que nos obliga a perder tiempo haciendo docencia para explicar cada paso que damos con el agravante que a los diez minutos de recibir una explicación ya se consideran aptos para opinar como expertos y plantear alternativas descabellada. Hay fastidio en la tropa y en la oficialidad por la constante interferencia que funcionarios políticos introducen en nuestra tarea lo que nos obliga a perder tiempo haciendo docencia para explicar cada paso que damos con el agravante que a los diez minutos de recibir una explicación ya se consideran aptos para opinar como expertos y plantear alternativas descabellada.

Y agrega, “Los reclamos que tenemos los militares para con la actual gestión son muchos, no solo salariales. En este momento si algo necesitamos es que por favor se corran del centro de la escena y nos dejen trabajar en paz”.

Del fastidio a la preocupación

En general la apreciación que tiene el personal militar del ministro Petri es la de un político típico que usa a la milicia como trampolín para su carrera en procura de la gobernación de Mendoza. Otros los hicieron y otros más lo harán en el futuro suelen decir los uniformados más próximos al titular de la cartera.

“El mendocino tiene la particularidad de que está íntimamente convencido que jugando a ser un soldado todo terreno, asumiendo como propias los logros de otras gestiones y autoproclamándose salvador de las instituciones militares se ganó el respeto militar y obviamente eso no es así”. Indica un exjefe antártico.

Y agrega: “Dejando de lado el desastre que hizo con nuestra obra social, el abandono de la política salarial impulsada por el gobierno anterior y su loca, pero impracticable idea de mandarnos a correr delincuentes por las calles por lo demás es un personaje pintoresco que pasará al olvido al día siguiente de dejar su cargo."

No opinan lo mismo los jefes policiales usualmente consultados para palpar el día a día de las fuerzas federales de seguridad".

“Me tocó servir bajo las órdenes de Bullrich durante su anterior paso por el Ministerio de Seguridad. En aquel momento tanto Marcos Peña como Macri la tenían con rienda corta. Ahora está desbocada plantea el conflicto social como una batalla sin cuartel y sus arengas a los jefes policiales adquiere por momentos ribetes estremecedores”, relata a este cronista un oficial superior retirado pero que continúa prestando servicios en la fuerza policial más antigua del país.

“El operativo montado el pasado miércoles frente al Congreso Nacional careció de toda lógica y se podría haber manejado de una manera mucho más profesional pero no admite ninguna opinión que vaya en sentido contrario a lo que ella erróneamente piensa que es la seguridad”, prosigue el efectivo consultado.

Y concluye, “En un país con una justicia que suele acomodarse a las circunstancias no me cabe duda alguna que ante el próximo cambio político todos los jefes de fuerza y de unidad que han tenido responsabilidad en esta suerte de batallas campales que Bullrich gusta de montar en las calles para repeler simples protestas que a sus ojos mutan a asonadas golpistas serán citados por jueces poco amigables con los conceptos de subordinación u obediencia debida".

Lautaro Martínez, del Inter de Milán, celebra su gol frente a Roma con una leyenda "Fuerza Bahia Blanca"

Contraste

Las reflexiones de los uniformados contrastan con las últimas declaraciones de una muy irreflexiva y alocada Patricia Bullrich quien está exigiendo a distintos clubes de futbol que exoneren lisa y llanamente a todo manifestante que luzca una camiseta deportiva.

Tal vez no sepa la funcionaria que a diferencia de la usurpación que ella misma practica cuando se disfraza de gendarme o prefecto no aplica a un ciudadano en camiseta que no debe ser socio de club alguno para poder lucirla.

A veces, la Argentina se asemeja a un circo con un elenco completo de personajes que incluye payasos que dan risa y brujas que dan miedo.

