¿Si mi pareja no siente celos, no me ama? Esto dicen los expertos

“Se presenta en pequeños episodios y puede ser incómodo, pero en formas extremas, puede ser tóxico y perjudicial para las relaciones”, dice la Dra. Albers.

Y es que, los celos pueden volverse dañinos, y se pueden manifestar con ansiedad, depresión, paranoia, obsesión, desconfianza y bajo autoestima. Pero, ¿Qué pasa cuando la pareja no siente celos?

¿Si no siente celos, no me ama?

La respuesta a esta pregunta está dividida. Hay quienes creen que es verdadero y otros falso.

Para Gabriel Rolón, psicólogo y psicoanalista argentino, quien estuvo en el programa "Perros de la calle", en Urbana Play 104.3 FM, "los celos, más que hablar del amor por el otro, hablan de la falta de amor por uno".

"Sentís que, como no hay celos no hay amor, y eso es una de las primeras cosas que hay que romper", dijo en el programa radial.

Ante la pregunta de que si, ¿los celos siempre se tratan de inseguridad propia? el psicólogo contestó: "A ver, excepto que vos me digas, mirá, estoy con vos, estamos tranquilos, estamos bien, y te vi toda la noche seduciendo con alguien. Pará, que no me gusta ¿Por qué? porque no tenemos este acuerdo. Si lo tuviéramos, es otra historia".

Un ejemplo de cómo se pueden manifestar los celos es el siguiente, según el psicólogo: "Como los celos son un problema con uno mismo, entonces, ¿qué haces? yo te celo, 'no quiero que vayas así elegante', entonces un día vas sin saco, después te celo porque igual, '¿te tenés que poner una camisa para ir a la radio? ¿Qué pasa? ¿Quién te gusta?'. Entonces decís, 'listo, voy a ir sin camisa, voy con remera'. Entonces, (la pareja dice) 'ah mirá, justo esa remera te venís a poner'".

"No importa lo que vos hagas, porque como el problema es conmigo, no se va a solucionar de afuera, excepto que vos seas realmente alguien que me estimula los celos porque te la pasas seduciendo por todos lados. Pero, cuando es normal, lo que vos puedes hacer por el otro es decir: 'mirá, no es conmigo, es con vos, y lo siento, discutamos, pero arréglalo, porque no hay motivos reales. Sos vos. Es tu cabeza'", agregó Rolón.

De acuerdo con un artículo publicado en Psychology Today, los celos normales se basan en una amenaza real para la relación; los delirantes persisten a pesar de la ausencia de cualquier amenaza real o incluso probable.

¿Persona celosa o posesiva?

Asimismo, es importante saber cuándo ese control proviene de una persona que siente celos o una persona posesiva. Son diferentes.

"A veces ese control no viene de una persona celosa, sino de una persona posesiva, que no es lo mismo", dijo el psicólogo.

"El celoso te ama, el celoso desconfía de sí mismo. Al posesivo a veces no le importas nada, te trata como un objeto de su pertenencia. 'No quiero que vayas así porque no quiero' (puede decir el posesivo), no es porque te ame demasiado", explicó.

Y continuó: "Tiene una actitud distinta, la persona que te trata como un objeto, que la persona que te trata como un sujeto hipervalorado porque tiene miedo de perderte y en su inseguridad, no sabe cómo retener ese amor, entonces se pone celoso, desconfía de sí mismo. Son procesos diferentes y se encaran de maneras diferentes".

La buena noticia es que, al reconocer las señales de los celos y comprender qué sentimientos son normales y cuáles no, se puede aprender a afrontarlos eficazmente.

"Los celos lo que hablan es de la falta de amor por uno", dijo Rolón. pic.twitter.com/z5WqSTHqh9 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) March 12, 2025

