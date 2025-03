Este sencillo truco de respiración reduce el estrés y calma la mente

Esta es una de las técnicas que recomienda el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) para controlar el estrés al instante.

"El estrés provoca un ritmo cardíaco acelerado, respiración superficial y confusión mental. La respiración en forma de caja revierte esta respuesta en tan solo 60 segundos. Al controlar la respiración, le indicas a tu cuerpo que se relaje y recupere la concentración", reseñan.

Se cree que este tipo de respiración puede ayudar a reducir las hormonas del estrés, disminuir la frecuencia cardíaca, calmar la mente, mejorar la claridad mental y aumentar el control emocional.

Lo mejor de todo es que, esta técnica de respiración se puede llevar adelante en cualquier momento y lugar, y se puede adaptar fácilmente a todo tipo de rutina.

En ese sentido, si quieres practicar la respiración en caja para reducir el estrés, puedes seguir los siguientes pasos que ETNT detalla:

Busca una posición cómoda, puede ser sentado en una silla con los pies en el suelo, mantén la espalda recta y los hombros relajados

Inhala por la nariz profundamente durante 4 segundos, llenando completamente de aire los pulmones

Mantén el aire en los pulmones durante 4 segundos, mientras te mantienes relajado

Exhala lentamente por la boca durante 4 segundos y vacía completamente los pulmones

Mantén la posición durante 4 segundos y evita tensar el cuerpo

Repita el proceso durante 4 o 5 rondas, y continúa el ciclo durante al menos 60 segundos

¿Cómo saber si estás sintiendo mucho estés?

Ahora bien, siempre es importante recordar que el estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. De hecho, a menudo, es posiblemente que las personas no noten los síntomas ocasionados por el estrés.

Aquí hay algunos signos de que el estrés le puede estar afectando, según MedlinePlus, el servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos:

Diarrea o estreñimiento

Mala memoria

Dolores y achaques frecuentes

Dolores de cabeza

Falta de energía o concentración

Problemas sexuales

Cuello o mandíbula rígidos

Cansancio

Problemas para dormir o dormir demasiado

Malestar de estómago

Uso de alcohol o medicamentos para relajarse

Pérdida o aumento de peso

