Fin a la moratoria previsional: cómo jubilarse sin aportes

image.png La compra de aportes en edad activa es una alternativa para poder acceder a una jubilación.

Lo que se debe hacer es dirigirse a una oficina de ANSES con turno y solicitar la compra de aportes. Se realiza un plan de pago según se convenga, en el cual no se analiza la actualidad socioeconómica de quien hace el pedido. Mes a mes debe pagar el VEP y si la persona no lo hace, no se genera una deuda con el fisco.

