Amalia Granata gana terreno: Le ganó la pulseada a Pullaro en las cárceles

Lo cierto es que el nombre de la expanelista comienza a constituirse como uno de los más fuertes y relevantes dentro del espectro político local. Granata no logró armar una alianza a nivel provincial con La Libertad Avanza debido a que no llegó a un acuerdo con Karina Milei que "es la que arma y desarma" a nivel de candidaturas. "No sé qué problemas tiene conmigo", señaló la legisladora.