"Si el dólar baja a $1.150, los exportadores dejarán de vender y no vendrán inversiones"

Ahí fue cuando consideró que un dólar a $1.000 desalienta el ingreso de divisas.

"Si el tipo de cambio se va a los $1.150, los exportadores van a dejar de vender. No te vendían antes y no te van a vender porque ahora saben que se puede ir a $1.400 (la banda superior) y el Gobierno no va a hacer nada. El exportador dice 'a lo mejor se va a mil, pero me quedo sentado' sobre soja o lo que sea, que son dólares, y a esperar a que se vaya a $1.400", dijo.

Entrevista a Guillermo Mondino:

Embed - Nuevo dólar día 3: ¿ARRANCA LA “NEO CONVERTIBILIDAD"? | Claudio Zlotnik #SerruchoEconómico

"Si el tipo de cambio se aprecia mucho, la oferta de dólares se va a secar", resumio.

Lo tomó en cuenta también para la inversión. "Si se aprecia mucho, para los inversores extranjeros, a los que apuesta el Gobierno, los retornos se hacen asimétricos en la dirección equivocada y entonces se van a frenar los ingresos de capitales", agregó.

Para sostener un tipo de cambio competitivo, Mondino sugirió comprar reservas "cuando estemos en la mitad inferior de la banda". "No si está en $1.300, pero sí si baja de $1.200. Ese sería el instrumento principal de política monetaria", dijo.

Por el contrario, consideró "un error" intentar llevar el dólar a los $1.000, como propuso Milei. "Sería un error haber desperdiciado la oportunidad de darle flexibilidad al tipo de cambio y utilizar la intervención intrabanda cuando el tipo cambio se aprecia", dijo.

