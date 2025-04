Trump no da el brazo a torcer: Evalúa una guerra con Irán por el uranio enriquecido

image.png Los líderes de Israel, Irán y Trump | FOTOMONTAJE DE FINANCIAL TIMES

Trump está dispuesto a mantener una vía de comunicación con Irán para no tener que como último recurso desefundar su espada. Pero esto último lo está evaluando, ya que considera que Teherán —el financista de la Hezbollah, de los hutíes de Yemen y de milicias yihadistas—, posee el suficiente uranio enriquecido como para desarrollar una bomba nuclear en menos de un mes.

En ese sentido, el líder de la Casa Blanca cree que desmantelar el programa nuclear iraní evitaría que una bomba nuclear caiga en manos del terrorismo. Si no puede, considera que estaría en peligro Israel y el Occidente. Por eso, hace algunas semana, amenazó con "bombardear" a Irán sino accede a desmantelarse nuclearmente.

image.png EEUU advirtió que las fuerzas armadas están listas para intervenir si Irán no detiene su programa nuclear (AP/ARCHIVO)

En medio de esta escalada de tensiones entre ambos gobiernos, fuentes cercanas a Trump afirman que el mandatario desconfía de la intenciones del líder supremo iraní, Ali Khamenei, quien ya le advirtió que cualquier ataque (o bombardeo) sería respondido con un “golpe recíproco y contundente”.

Por esto es que la "guerra" con Irán es algo que Washington estaría barajando por estos días, como para mermar la influencia del país persa en Medio Oriente y evitar que una bomba nuclear termine en manos del terrorismo.

Incluso, trascendió que Trump se reunió este fin de semana con varios miembros influyentes de su gabinete para tratar las distintas alternativas en caso de que Teherán no acceda a un acuerdo de desarme nuclear: entre ellas, la guerra.

Trump planea una guerra con Irán en el 2025: Acuerdo o bomba

Una hoja de ruta con una lista de alternativas, en caso de que Irán no firme un nuevo acuerdo nuclear para su desmantelamiento, fue revisada este martes durante la reunión de Donald Trump con JD Vance —vicepresidente de los Estados Unidos—, Marco Rubio —secretario de Estado—, Pete Hegseth —secretario de Defensa—, Mike Waltz —consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca—, Steve Witkoff —enviado de Estados Unidos a Medio Oriente— y el director de la CIA, John Ratcliffe.

En el cónclave en la Casa Blanca, todos los ministros concordaron en que Irán no es confiable para negociar, pese a la apertura de conversaciones del sábado en Omán con la parte iraní, en las cuales el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, comenzaron a poner las cartas sobre la mesa.

En la reunión del Gabinete, el vicepresidente, J.D. Vance y el enviado de Medio Oriente, Steve Witkoff, sostuvieron que deben agotar todas las intancias diplomáticas ante de embarcarse a una guerra con Irán. Por el contrario, Rubio y Walz, le advirtieron a Trump que ninguna negociación podría doblegar al fundamentalismo y al terrorismo de Irán.

Witkoff, el enviado de Trump a Medio Oriente, dejó entrever ante Fox News que se podían utilizar ciertos aspectos técnicos del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán en el 2015, que fue impulsado por Barack Obama.

A las pocas horas, Witkoff reculó y posteó un contundente mensaje para aclarar sus declaraciones en Fox.

“Un acuerdo con Irán solo se completará si es un acuerdo de Trump. Cualquier acuerdo final debe establecer un marco para la paz, la estabilidad y la prosperidad en Oriente Medio --lo que significa que Irán debe detener y eliminar su programa de enriquecimiento y armamento nuclear--. Es imperativo para el mundo que creemos un acuerdo sólido, justo y duradero, y eso es lo que el presidente Trump me ha pedido”, posteó Witkoff en la red social X.

En medio de este panorama de tensión con Irán, lo cierto es que Trump ya ha fijado un plazo de hasta dos meses para no desatar "bombardeos en Irán" y le ha dado un ultimátum al régimen para que acepte las condiciones impuestas por Washington.

De hecho, se conoció que Washington ha desplegado aviones bombarderos B-2 en una base estratégica en el Índico para intimidar a Irán.

