Inédito, en Aduanas: El gremio pagará a los trabajadores lo que les descuenten por adherir al paro de la CGT

El documento difundido por el gremio que conduce Carlos Sueiro resalta que, "sabemos que no fue una decisión fácil. Adherirse a la medida de fuerza implica esfuerzo, coraje y, muchas veces, enfrentar distintas presiones" y explica que "sumarse al paro general implicó no sólo asumir el compromiso de defender lo individual y lo colectivo, sino también enfrentar la pérdida directa de parte del salario -a través del descuento por el día no trabajado- y lo que ello representa en un contexto económico adverso. Este esfuerzo no pasó desapercibido", señaló la organización gremial.