Aduanas y ARCA, al rojo vivo: Apagón informático hasta el viernes, marcha y adhesión al paro de la CGT

Según indicaron los trabajadores se harán presentes en sus lugares de trabajo, pero sin realizar sus tareas habituales, y aclararon que "no se afectará, ni entorpecerá, el turismo internacional de pasajeros en los distintos puntos de frontera (terrestres, fluviales, marítimos y aéreos".

También quedan exceptuadas de las protestas todas las operaciones aduaneras vinculadas con razones humanitarias o de salud pública.

Apagón informático, y apoyo a la CGT

daer-cgt.jpg La CGT sigue cosechando apoyos al paro general del 10 de abril... ahora en Aduanas y ARCA.

Sueiro reiteró que "exigimos una respuesta urgente a los reclamos salariales y la garantía de la estabilidad laboral" y remarcó que "no solo tenemos los ingresos congelados, sino que se nos acusa de ser parte de la casta, cuando nuestra tarea es controlar evasores y generar recursos para el Estado".

Según reveló, durante el paro un "apagón informático", cada agente apagará la computadora asignada luego de registrar su asistencia en los sistemas correspondientes. Asimismo, se llevarán a cabo asambleas informativas en todas las dependencias aduaneras del país.

El dirigente ratificó la adhesión del SUPARA a las medidas de fuerza anunciadas por el consejo directivo de la CGT, que contemplan una movilización en apoyo a los jubilados el 9 de abril y un paro general de 24 horas para el 10 de abril.

Paros de Jerárquicos

Por su parte, la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip) informó que en el marco de su plan de lucha también realizará un apagón informático este martes y el jueves 3, en las primeras cuatro horas de actividades, al tiempo que señaló que continúa el estado de alerta y movilización.

El secretario General de los jerárquicos de ARCA, Julio Estévez, apoyó las medidas de fuerza de los Aduaneros y convocó al otro gremio de la actividad "a sumarse a las protestas, porque esta situación no puede continuar".

Afirmó que "nos bajaron los sueldos, la recomposición salarial es cero y han disuelto áreas enteras en el interior del país sin ningún sustento o lógica" y remarcó que "no solo nos degradan y desprestigian frente a la opinión pública, sino que además atentan contra la principal herramienta de recaudación del Estado".

Estévez indicó que el cese de tareas será con concurrencia a los lugares de trabajo. "Nos logueamos y apagamos las computadoras sin excepción de bases ni jefaturas", detalló.

Dijo que, durante el paro de cuatro horas, "se convocará a participar de las asambleas, las cuales no admitirán atención al público, ni ejecución de tarea alguna" y afirmó:

Si creíste que en tu oficina aún no pasó nada, lo peor está por venir y vienen también por vos. No seas indiferente a la lucha. Nosotros nos ponemos delante para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, pero necesitamos que nos apoyes para ayudarte Si creíste que en tu oficina aún no pasó nada, lo peor está por venir y vienen también por vos. No seas indiferente a la lucha. Nosotros nos ponemos delante para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, pero necesitamos que nos apoyes para ayudarte

También planteó que "somos testigos de cómo las autoridades de la Agencia Recaudatoria desprecian, destruyen y ejercen violencia sobre todo el personal. No sabemos si el director ejecutivo se rehúsa a reunirse con los gremios por miedo, por incapacidad, o si en un acto de fingir demencia sigue para adelante en la peor gestión desde que fue creada la AFIP en 1995".

Estévez cerró afirmando que:

La recaudación no para de desplomarse y mandan a nuestros a agentes, profesionales destacados en impuestos, a parar colectivos como si fueran agentes de tránsito, usando valiosos recursos del Estado para tareas espurias La recaudación no para de desplomarse y mandan a nuestros a agentes, profesionales destacados en impuestos, a parar colectivos como si fueran agentes de tránsito, usando valiosos recursos del Estado para tareas espurias

