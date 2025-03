Caputo: El FMI le tira un salvavidas, pero el mercado ya lo soltó

image.png

Desde Washington, la portavoz del FMI, Julie Kozack, reconoció que el Gobierno argentino ha ejecutado "un programa de estabilización realmente impresionante" y destacó la fuerte caída de la inflación como resultado del ajuste fiscal.

Sin embargo, Kozack evitó confirmar el monto exacto y la estructura de los desembolsos, señalando que esas definiciones aún están en discusión con el directorio del Fondo.

Un pedido sin precedentes

El Gobierno apuesta a que el FMI afloje sus reglas y habilite un adelanto que le dé aire financiero inmediato. Pero la pregunta sigue abierta: ¿está dispuesto el organismo a modificar sus propios límites ante un gobierno que impuso el ajuste más drástico de las últimas décadas?

Las próximas semanas serán decisivas. Mientras tanto, la Casa Rosada juega su carta más arriesgada: exigir un trato diferencial bajo el argumento de que cumplió con creces las exigencias del FMI.

Milei, desesperado por sostener a Caputo

El Presidente Javier Milei sabe que la caída de Caputo sería un golpe devastador para su gobierno. Significaría reconocer que su programa económico fracasó. Por eso, sobreactúa su respaldo al ministro con declaraciones cada vez más grandilocuentes: anoche volvió a llamarlo "el mejor ministro de Economía de todos los tiempos", la misma frase que alguna vez usó para elogiar a Domingo Cavallo, hasta que este lo criticó.

Pero si el FMI no entrega el dinero rápido y el mercado sigue sin confiar en Caputo, el final parece inevitable.

Un mercado que le soltó la mano

Lo vemos día tras día, suba del dólar y del riesgo país sustentado por la caída de los bonos y el Merval

image.png El panel del Merval vuelve a teñirse de rojo.

Por el lado de los bonos en dólares, la historia no es muy distinta.

Por su parte, el riesgo país supera los 816 puntos básicos.

La polémica dinámica del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a recurrir a la venta de dólares para contener la cotización del tipo de cambio, acumulando once jornadas consecutivas de intervención cambiaria. Este lunes 31 de marzo, la entidad vendió US$ 143 millones, dejando las reservas en US$ 25.052 millones, el nivel más bajo desde enero de 2024.

Esto ocurre en un contexto donde, según las expectativas del mercado, ya deberían estar consolidadas por encima de los US$ 30.000 millones.

Este número se vuelve cada vez más preocupante cuando vemos como solo en marzo, la autoridad monetaria tuvo que destinar US$ 1.156 millones para contener al tipo de cambio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1906789622857798003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1906789622857798003%7Ctwgr%5E4f7cd012eba6f02de8af99bc689a2f1c561be603%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fbcra-hoy-us143-m-y-acumula-us-1156-m-intervencion-us-2943-m-marzo-n598620&partner=&hide_thread=false En marzo vendió US$ 1.156 millones por acciones de regulación cambiaria — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 31, 2025

Tipo de cambio que además no para de subir

Reservas del BCRA

Tras conocerse el dato de la autoridad monetaria, el analista financiero, Christian Buteler, estimó como las reservas:

En el día bajan US$ 723 millones

bajan En el mes cayeron US$ 2.943 millones

cayeron En el año disminuyen US$ 4.555 millones

