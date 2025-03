Polémica por el 'vapeo' de Rodrigo De Paul junto a Julián Álvarez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1906493496745201783&partner=&hide_thread=false "Vapeo"



Porque filmaron a De Paul fumando en un festejo en Madrid. pic.twitter.com/c9zpTRdhfY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 30, 2025

"Nadie nos ayudó"

Luego del baile histórico que le propinó la Selección Argentina a Brasil el pasado martes 25 de marzo en el Monumental, el surgido en Racing se despachó -como suele hacerlo- con declaraciones contundentes.

"Nadie nos ayudó. Conseguimos todo solos. Lo seguimos demostrando. Que nos respeten. Finales, partidos de Eliminatorias o amistosos, nosotros jugamos de la misma manera. No importa el rival que esté en frente o que juguemos, sino la camiseta que tenemos puesta", dijo el futbolsita de 30 años.

Por último, Rodrigo De Paul sumó en diálogo con TyC Sports: "Lo que significa el fútbol para nuestra gente es la mayor motivación que tenemos. El grupo lo hizo muy bien. Espero que nosotros y la gente le demos el valor que merece este clásico, porque algunos nos quieren bajar la vara".

image.png Rodrigo De Paul, clave en la Selección Argentina.

El periodista Juan Etchegoyen reveló el motivo por el que la cantante Tini Stoessel le habría dado una segunda oportunidad al jugador. Según comenzó contando, ambos estarían nuevamente juntos, pero "ella prefiere ir paso a paso".

“Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”, aseguró Etchegoyen en Mitre Live.

“Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ´Yo no te quiero perder y quiero estar contigo´, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid”, aseguró por su parte el periodista internacional Roberto Antolín.