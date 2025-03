Tini Stoessel se cansó de su chica y corrió de nuevo tras Rodrigo de Paul

“Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”, aseguró Etchegoyen en Mitre Live.

“Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ´Yo no te quiero perder y quiero estar contigo´, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid”, aseguró por su parte el periodista internacional Roberto Antolín.

image.png

Los Stoessel vs. Young Miko

Según trascendió en los medios, la familia de Tini Stoessel no estaría del todo conforme con su romance con Young Miko. De acuerdo con la periodista Mariana Etchegoyen, los Stoessel no habrían recibido bien la relación de la cantante con la artista puertorriqueña, ya que preferirían verla nuevamente en pareja con el futbolista Rodrigo De Paul.

Los rumores apuntan a que el entorno de Tini nunca se sintió cómodo con la relación y que, en su círculo más cercano, hay quienes aún mantienen la esperanza de una reconciliación con el jugador de la Selección Argentina.

El gesto de Cami Homs hacia Tini Stoessel que sorprendió a todos

Las redes sociales fueron testigo de un detalle que no pasó desapercibido y que rápidamente dio lugar a especulaciones. Camila Homs, madre de los hijos de Rodrigo De Paul, sorprendió al darle "Me gusta" a una publicación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Lo llamativo del caso es que, dentro del carrusel de imágenes compartido por Georgina –que reflejaba algunos de los momentos más destacados del Paris Fashion Week– aparecía Tini Stoessel, expareja de De Paul. Aunque la cantante recién se ve en la séptima imagen del posteo, muchos usuarios en redes interpretaron el gesto de Homs como un posible acercamiento o señal de tregua.

Sin embargo, otra parte de sus seguidores cree que todo fue un simple descuido, sin una intención particular. Por el momento, la modelo no hizo comentarios al respecto, por lo que el debate sigue abierto: ¿fue un acto intencional o un simple like sin segundas intenciones?

