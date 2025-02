Rodrigo De Paul se colgó de Lionel Messi (otra vez...)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ExclusiveMessi/status/1488599241698136066&partner=&hide_thread=false De Paul: “I’d go to war for Messi if he asked me to.”



Manuel Ugarte, de la Selección Uruguaya de Fútbol, fue la voz de muchos tuiteros en uno de los últimos Argentina-Uruguay.

Rodrigo De Paul & Lionel Messi, un solo corazón

El todoterreno le juró lealtad al hombre que milita en el Inter Miami desde hace ya mucho. Ahora, en una reciente entrevista con Infobae, De Paul tomó postura por su colega acerca de quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

"Supongo que lo debo decir desde algún lugar políticamente correcto, porque no quiero quilombos", comenzó en su reflexión, y estableció: "Pero yo siento que el que vio un poco de fútbol o entiende un poquitito sabe que como el 10 no va a haber nadie, lo que hizo, lo que logró, sobre todo lo que generó en la gente".

Y agregó: "No hablemos ni de títulos ni de cosas, porque lo que generó… la gente paga cualquier cosa por verlo a él, para ver cómo se saca un tipo de encima, cómo mete un pase gol. Leo es arte. El otro es un animal competitivo, es un terrible goleador. Pero el Diez es arte".

Cristiano Ronaldo es brillante, pero elijo a Messi porque lo tiene todo

image.png Cristiano Ronaldo se autoproclamó como el mejor jugador de la historia, pero Rodrigo De Paul lo contradijo. (Imagen: @AtaqueFutbolero - X).

Una divertida anécdota

El ex Valencia de España aprovechó para contar un divertido momento que sucedió en la Copa América 2024 con la Pulga, que no tardó en opinar sobre esa "búsqueda" en el estilo del pelo de De Paul: "Durante la Copa América, que es un mes, yo me levantaba y tenía los pelos parados. Me lo mojaba, eso a la mañana, en el hotel, pero después, ¡pum! Entonces yo siempre iba a la pieza del enano (Messi), que tomamos los mates a la mañana, y me decía “no, mirá cómo tenés el pelo, que se te infla". Y me lo metió en la cabeza. Que me lo corte, que pelado me queda bien. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. La c... de tu hermana, Enano, le decía".

Pero ahora el que está agarrando ese look ochentoso es el propio Leo, que luce el pelo más largo . "Sí, tiene como una cosita ahí, ya lo voy a agarrar en marzo", soltó De Paul entre risas, palpitando el próximo encuentro con el diez para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

También opinó sobre sus outfits, junto al Pollo Álvarez, para Infobae:

Rodri De Paul: El Enano no se viste mal, le está metiendo, para mí la semilla la puse yo. Él es muy orgulloso y no me lo va a decir, pero yo lo fui llevando un poco. Él arranca ganando 1 a 0 porque a él las marcas le tiran la ropa por la cabeza.



Via @infobae pic.twitter.com/wYCKWeqmA8 — KING MESSI 10 (@messi10_rey) February 20, 2025

