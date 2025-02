Fuerte golpe a Globant: Acciones -23,8% tras pésimo balance

La utilidad neta anual alcanzó los US$ 165,73 millones, contra los US$ 158,54 millones del año previo. A su vez, el beneficio diluido por acción mejoró a US$ 3,72, levemente superior a los US$ 3,64 de 2023.

Impacto en el mercado

El informe de resultados no logró disipar las dudas sobre el futuro inmediato de la compañía. La previsión para 2025 estuvo por debajo de las expectativas, afectada por:

Fluctuaciones cambiarias en Argentina

Reducción del gasto de Disney , uno de sus clientes clave

, uno de sus clientes clave Incertidumbre política y económica en América Latina

Como consecuencia, Needham recortó su precio objetivo para la acción de US$ 262 a US$ 220, lo que reforzó el pesimismo del mercado.

La capitalización bursátil de Globant se desplomó en US$ 2.190 millones en una sola jornada, pasando de US$ 9.100 millones a US$ 6.910 millones.

Pese a los desafíos coyunturales, analistas consultados por InvestingPro sostienen que las acciones podrían estar infravaloradas y destacan que los problemas son cíclicos y temporales, con margen para una recuperación si la compañía logra sortear los obstáculos a lo largo del año.

