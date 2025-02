The Economist + Cointelegraph: $LIBRA / Javier Milei asesinaron a los memecoins

Este no fue el primer roce de Milei con la polémica criptográfica. En 2021 promocionó una empresa llamada CoinX World en Instagram. Posteriormente, los reguladores argentinos la cerraron.

Parece que personas con información privilegiada pueden haberse beneficiado del conocimiento previo de la publicación de Milei. Según el Buenos Aires Herald, una billetera compró US$ 1 millón de la moneda en el momento exacto de la publicación de Milei. La billetera se vendió 45 minutos después, obteniendo una ganancia de US$ 8,5 millones.

El Presidente puede haber estado emulando a su ídolo, Donald Trump, quien lanzó una criptomoneda en enero (cuyo valor también se desplomó). Milei también ha seguido el ejemplo de Trump al anunciar la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Está considerando abandonar los acuerdos climáticos de París. La saga de $LIBRA muestra que no todas las imitaciones de MAGA son una apuesta segura.

coointelegraph.jpg Así presentó Cointelegraph la novedad provocada por la desventura de los Milei.

LIBRA, drama de Solana: dimite el cofundador de Meteora y Júpiter

Ahora vayamos a la web especialidada Cointelegraph, con firma de Tom Mitchell Hill, acerca de la repercusión que el escándalo $LIBRA provocó a la plataforma donde se originó (Solana), que a su vez arrastró a sus vinculadas (Meteora y Júpiter):

"El lanzamiento del token LIBRA ha generado controversia en el ecosistema de Solana (N. de la R.: SOL), con el cofundador de Meteora, Ben Chow, renunciando; y Jupiter iniciando una investigación.

El lanzamiento de la altamente controvertida memecoin LIBRA, que el presidente argentino Javier Milei promovió brevemente, ha envuelto a la industria de las criptomonedas en un escándalo global emergente.

Dejando de lado por un momento el impacto del lanzamiento del token en la política internacional (según se informa, la propia hermana del presidente Milei recibió pagos del fundador de LIBRA, Hayden Davis, y Milei enfrenta pedidos de juicio político), la moneda ha provocado una gran controversia que involucra a líderes clave de la industria en el ecosistema Solana.

El precio de SOL (SOL US$173,91) también ha caído más del 17% desde el lanzamiento de LIBRA el 14/02, cayendo de US$204 a US$169 al momento de escribir este artículo, según SOL US$173,91 Cointelegraph.

solana.webp

El cofundador de Meteora, Ben Chow, decidió renunciar a su cargo en el intercambio descentralizado, según una declaración del 18 de febrero hecha en X por el fundador seudónimo de Jupiter, Meow, quien también es cofundador de Meteora.

Meow dijo que la renuncia estaba relacionada con la “falta de criterio y cuidado” de Chow en relación con aspectos centrales del negocio de Meteora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/weremeow/status/1891664435321647186&partner=&hide_thread=false Hi, I’m meow from Jupiter, and I also cofounded Meteora.



Firstly, I’d like to reiterate my confidence that no one at Jupiter or Meteora committed any insider trading or financial wrongdoing, or received any tokens inappropriately.



Secondly, we are hiring an independent 3rd… — meow (, ) (@weremeow) February 18, 2025

Traducción: Hola, soy Meow de Júpiter y también cofundé Meteora.

En primer lugar, me gustaría reiterar mi confianza en que nadie en Jupiter o Meteora cometió ningún delito financiero ni uso de información privilegiada, ni recibió tokens de forma inapropiada.

En segundo lugar, estamos contratando a un tercero independiente (Fenwick & West, una de las firmas de abogados más reputadas del mundo) para investigar y emitir un informe que publicarán de forma independiente.

En tercer lugar, apoyo a Ben y su declaración. Le creo cuando dice que no hubo ninguna irregularidad financiera en el trato con los socios.

Meteora ha estado funcionando como una entidad separada de Jupiter durante más de un año y Ben la ha estado dirigiendo sin mi participación significativa. Ha hecho un gran trabajo al formar el equipo, el DEX más innovador del año pasado y la comunidad de LP más activa del mundo.

Si bien tengo un 100% de confianza en el carácter de Ben, como líder del proyecto también ha demostrado una falta de criterio y de preocupación por algunos de los aspectos centrales del proyecto (dado su tamaño y reputación actuales) en los últimos meses.

Lamentablemente, esto es inaceptable. Ben lo entiende y ha decidido dimitir. En el futuro, buscaremos un nuevo líder para Meteora.

Ben ha sido un participante extremadamente servicial y amable en el ecosistema durante un tiempo, como pueden atestiguar muchas personas. Les pido a todos que no saquen conclusiones apresuradas y sean lo más amables posibles con él mientras intenta limpiar su nombre.

> JUP, Júpiter, Yo

JUP ha sido el estándar de oro en lo que respecta a la transparencia de los tokens. Somos el único protocolo importante que ha contabilizado cada token en el transcurso de 3 auditorías. Nunca hemos vendido tokens OTC y cada uso importante de tokens se documenta y planifica cuidadosamente en nuestras auditorías. La integridad de los tokens es clave para nosotros desde el primer día.

En segundo lugar, Jupiter es uno de los actores menos extractivos del ecosistema. Hemos permitido a los usuarios intercambiar decenas de miles de millones de forma gratuita y a nuestros socios ganar cientos de millones de dólares en comisiones con una participación mínima de nuestra parte.

Durante el último año, nuestras tarifas perpetuas se documentan de manera transparente y se informan junto con los dos mejores socios de auditoría del sector. Incluso nuestro reciente modo Ultra es la primera vez que cobramos a los usuarios por los swaps, y con un 0,05 %-0 .1%, es entre 10 y 20 veces más bajo que otras plataformas principales.

La gran mayoría de las tarifas se mantienen en Solana y se invierten en jupSOL/JLP y permanecen dentro del ecosistema, excepto los montos utilizados para financiar la adquisición de talentos y los gastos operativos.

Por mi parte, no he vendido ni un solo JUP ni tampoco intercambio memecoins con regularidad. Me han ofrecido tokens gratis muchas veces para marketing y siempre los he rechazado todos. Tengo en mano la mayoría de los tokens que recibí de inversiones o asesorías en el pasado, antes de Jupiter.

> Momento decisivo para las criptomonedas

Me gustaría disculparme por el estrés reciente causado al equipo, a la comunidad y al ecosistema en su conjunto.

Si bien en Jupiter tenemos estándares muy altos en cuanto a integridad simbólica, quiero disculparme por no haber mantenido otros proyectos en el mismo estándar.

Este es un momento decisivo para nuestra industria y ahora me resulta muy obvio que la forma de hacer crecer la industria no es simplemente a través de más tokens, sino tener proyectos que tengan el mismo nivel de certeza de tokens, alineación a largo plazo y transparencia extrema como practicamos con JUP.

Uno de mis principales objetivos será crear productos sin permisos, sistemas operativos y estándares éticos que creo que pueden formar la nueva base de las criptomonedas en el futuro.

1. Hacer de http://jup.ag la mejor plataforma descentralizada.

2. Construir Jupnet como la red para conectar todo.

3. Impulsar los estándares de certidumbre, alineación y transparencia para nuestra industria.

No soy perfecto y he aprendido muchas lecciones cruciales. Espero aprovechar las lecciones de esto y los sólidos sistemas que hemos creado para JUP para definir la siguiente fase importante de nuestra industria: crecer.

--------------------------

Durante los últimos tres meses, la plataforma Meteora ha facilitado una serie de lanzamientos de memecoin de alto perfil para la influencer viral Haliey Welch (HAWK); el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (TRUMP); la primera dama Melania Trump (MELANIA) y, más recientemente, Libra (LIBRA).

A raíz de estos lanzamientos, varios participantes del mercado han acusado a miembros del equipo de Meteora de tráfico de información privilegiada y otras actividades financieras poco éticas.

Fundador de DeFiTuna revela acusaciones contra Meteora

El 18 de febrero, el fundador de DeFiTuna, Moty Povolotsky (conocido como Caveman Dhirk en X), afirmó que Chow había habilitado una red de personas influyentes que se beneficiaron significativamente de los lanzamientos de celebridades, a pesar de la amenaza que representaban para los participantes del mercado minorista.

Embed DefiTuna accepted an investment from Kelsier with a size of $30,000 which put Kelsier as the 2nd smallest investor in DefiTuna back in January 16, 2025.



Upon finding out about Kelsier's activities we have refunded Kelsier and cut all ties. — Dhirk (@CavemanDhirk) February 17, 2025

Traducción: DefiTuna aceptó una inversión de Kelsier con un tamaño de $30,000, lo que colocó a Kelsier como el segundo inversor más pequeño en DefiTuna el 16 de enero de 2025. Al enterarnos de las actividades de Kelsier, le reembolsamos el dinero y cortamos todos los vínculos. Además, me he puesto en contacto personalmente con @hellochow y los principales colaboradores de Meteora y no he visto nada más que complacencia de su parte con poca o ninguna responsabilidad. Personalmente, he hecho un esfuerzo adicional y he arriesgado todo lo que hemos construido en DefiTuna para intentar que los actores clave hablen y comiencen a nombrar a los malos actores y eliminarlos. No he visto ninguna iniciativa ni se ha mencionado ningún nombre en nombre de @hellochow o @weremeow. Es un secreto interno que existe una enorme red de personas influyentes que están sacando millones de la comunidad Meteora gracias al equipo de liderazgo de Ben. Me estoy esforzando por exponer una parte de esto, algo que nadie en la comunidad criptográfica ha hecho todavía... y lamentablemente me pondrá en una posición vulnerable. Pero creo que la comunidad merece saberlo. He llamado personalmente a Ben y he recibido una comunicación clara de su parte en la que me dice que dejará el cargo tras darse cuenta de que su patio de juegos había sido descubierto. Hoy ha hecho una declaración a todo el mundo que no tiene nada que ver. Espere mi versión de la historia pronto.

-----------------------

“Ha sido un secreto interno que existe una enorme red de personas influyentes que están ganando millones gracias a la comunidad Meteora gracias al equipo de liderazgo de Ben”, escribió.

Moty afirmó que su firma había aceptado una inversión de 30.000 dólares de la firma de Davis, Kelsier, el 16 de enero. Sin embargo, dijo que tras el lanzamiento de LIBRA, “reembolsó a Kelsier y cortó todos los vínculos”.

Pero Meow afirmó que nadie de Meteora o Júpiter había estado involucrado en ninguna irregularidad con respecto al lanzamiento de LIBRA o cualquier otro token:

“Quiero reiterar mi confianza en que nadie en Jupiter o Meteora cometió ningún delito financiero ni tráfico de información privilegiada, ni recibió tokens de forma inapropiada”.

En una declaración anterior del 17 de febrero en X, el propio Chow también negó cualquier actividad interna en Meteora en torno al lanzamiento de LIBRA.

Chow dijo que ni él ni el equipo de Meteora recibieron o administraron tokens “paralelamente”, ni tenían ningún otro conocimiento sobre “tratos fuera de la cadena” con los tokens.

“Para mantener los altos niveles de confidencialidad, muy pocas personas en Meteora tienen acceso a la información del lanzamiento”, dijo Chow.

“Ni yo ni el equipo de Meteora comprometimos el lanzamiento de $LIBRA filtrando información, ni compramos, recibimos ni administramos ningún token”.

Cómo las celebridades lanzan memecoins en Meteora

Chow también explicó el proceso mediante el cual las celebridades y los políticos lanzan un token en Meteora.

“Normalmente necesitan contratar un 'despliegue' y/o creador de mercado, que es un servicio que no ofrecemos”, dijo Chow.

“Estos equipos de implementación suelen ser expertos en el uso del SDK o la CLI de Meteora y pueden diseñar lanzamientos más sofisticados, ya que nuestra tecnología permite una gran cantidad de personalizaciones. En el pasado, si un proyecto no contaba con esos recursos, a menudo me pedían referencias de implementadores y/o creadores de mercado”, agregó.

Dijo que no había nada exclusivo ni único en la relación entre Meteora y el implementador de LIBRA, Davis.

Otros expertos de la industria, incluido el comerciante de criptomonedas seudónimo Curb, afirmaron que un empleado de Jupiter participó en el lanzamiento del token. Sin embargo, debido a las pequeñas cantidades utilizadas por la dirección de billetera en cuestión (que van desde $10 a $250), es poco probable que se trate de intentos de robo y es más probable que se trate de un comportamiento comercial errático.

Embed BREAKING: SolanaFloor has obtained exclusive video evidence exposing a $200M+ memecoin extraction scheme tied to @KelsierVentures , @MeteoraAG and @WEAREM3M3_ .



The footage, featuring DeFi Tuna Founder @CavemanDhirk and Ben Chow, lends further credibility to allegations of… pic.twitter.com/rjPLBgKCjG — SolanaFloor (@SolanaFloor) February 17, 2025

Traducción: ÚLTIMA HORA: SolanaFloor ha obtenido evidencia en video exclusiva que expone un esquema de extracción de memecoin de más de $200 millones vinculado a @KelsierVentures , @MeteoraAG y @WEAREM3M3_. El video, en el que aparecen el fundador de DeFi Tuna @CavemanDhirk y Ben Chow, otorga mayor credibilidad a las acusaciones de manipulación coordinada del mercado.

Muerte de los memecoins

Embed Memecoins are unquestionably over. (Obviously, they won’t fully disappear, but the trade is gone). Reason being, the entire premise of memecoins was that they were “fair launch” opportunities where John Q Retail had just as good a shot at making money as the funds and VCs. This… https://t.co/TtkpD4sSXO — nic golden age carter (@nic__carter) February 19, 2025

Traducción: Las memecoins han terminado, sin lugar a dudas. (Obviamente, no desaparecerán por completo, pero el comercio se ha ido). La razón es que la premisa completa de las memecoins era que eran oportunidades de "lanzamiento justo" donde John Q Retail tenía las mismas posibilidades de ganar dinero que los fondos y los VC. Esta era toda la esencia de la afirmación hecha por los promotores de las memecoins. Las monedas no tenían ningún propósito más allá de su mecánica de lanzamiento. No se vendían como un producto en sí mismo, sino como una alternativa a las monedas respaldadas por VC con alto FDV. Estas tienen sus propios problemas, por supuesto, pero sus problemas no hicieron que las memecoins valieran más la pena. Y el comercio de memecoins se basó completamente en una afirmación que finalmente se demostró que era una mentira: que el casino era al menos justo. Era evidente que esto no duraría y una vez que las memecoins se convirtieran en un gran sector, surgirían entidades semiprofesionales para cerrar acuerdos previos al lanzamiento, comerciar con información privilegiada, lanzar ofertas, etc. El tuit citado profundiza en estos detalles. A pesar de todos los pecados de Hayden, ha hecho más para exponer el sector corrupto de las memecoins que cualquier otra persona, y al menos debería ser elogiado por eso. La moneda Milei fue el ejemplo más obvio de esto: abrió con mil millones y se disparó a US$ 4 mil millones en minutos, una prueba clara de que la gente estaba jugando un juego amañado. Pero es solo el último de una serie de lanzamientos injustos y bots. El casino no tomó una ligera ventaja, fue más bien 90/10 a favor de la casa. Entonces, ¿adónde vamos ahora?

- Las memecoins están cocinadas. Todavía habrá lanzamientos y probablemente algunos ganadores, pero el meta ya terminó. El comercio minorista seguirá siendo cultivado aquí, ya que muchos no están extremadamente en línea y no son conscientes de lo extractivo que es el sector, pero la interminable camarilla de escándalos en el mundo de las memecoins desanimará a los inversores más inteligentes y, eventualmente, al mercado masivo. Contrariamente a la creencia popular, el hecho de que las memecoins probablemente no sean valores no significa que no haya responsabilidad asociada con el comercio de información privilegiada, etc. La exposición criminal por tráfico de información privilegiada está bien establecida en los precedentes legales. Espere una serie de medidas y acciones en torno a esto. Los insiders han dejado un rastro de papel indeleble en la cadena y pueden esperar llamadas de las fuerzas del orden en los próximos meses y años. El tráfico de información privilegiada sigue siendo ilegal, sin importar el sustrato subyacente.

- Los lanzamientos de tokens L1/L2/defi convencionales continuarán, pero estoy notando que los fondos y los fundadores evitan las altas valoraciones previas al lanzamiento, conscientes de que los compradores finales son cautelosos con el juego de alto FDV y bajo float. El mercado se está adaptando y veremos una serie de lanzamientos de alta calidad este año con valoraciones más modestas. La solución a los lanzamientos de tokens costosos no fueron las memecoins, sino simplemente que los emisores internalizaran la retroalimentación que les estaba dando el mercado. Pero esto implicará un cierto dolor para los fondos de capital riesgo que pagaron por las costosas rondas previas al lanzamiento. Verán que los tokens se cotizan por debajo del precio de la última ronda mientras aún están bloqueados y adquiriendo derechos. Esta será una prueba de convicción para estos fondos: si creen en el proyecto, pueden comprar los tokens en el mercado abierto después del lanzamiento y promediar down.

- Las plataformas de financiación colectiva como Echo prosperarán. Echo aplica la acreditación y el KYC, lo que resulta atractivo para los fundadores. Las rondas comunitarias previas al lanzamiento para generar entusiasmo y dar a los minoristas (que pueden pasar la acreditación) acceso a los lanzamientos de tokens antes de la cotización pública son cada vez más populares y ahora son casi la norma. Esto no resuelve el problema de la distribución global, ya que está limitada a un subconjunto más pequeño, pero sí significa que los tokens pueden lograr una distribución inicial significativa en la parte de gama alta del mercado masivo sin preocuparse demasiado por la aplicación de las normas de valores.

- Huida hacia la calidad. Parte de la razón por la que las memecoins eran atractivas era porque no prometían nada y, por lo tanto, se consideraban exentas de las leyes de valores. Pero tenemos una SEC progresista que ya está elaborando reglas para permitir la emisión de tokens que cumpla con las normas y, presumiblemente, un régimen de divulgación de capital liviano para los emisores. Esto significa que no tenemos que molestarnos con una descentralización falsa, DAO, teatro de gobernanza, flujos de efectivo velados, etc. El interruptor de tarifas se puede configurar en ON. Los tokens pronto podrán devolver capital a los usuarios y abrazar su destino como una especie de pseudocapital flexible. El comercio de los próximos años es simplemente evaluar los fundamentos de estos tokens y comprar aquellos que se comercializan a valoraciones razonables en relación con sus flujos de efectivo reales o implícitos. Terminaré con esto. No hay razón para estar molesto. Una sensación de pesimismo y cinismo invade las criptomonedas, porque las memecoins en cierto sentido se consideraban el último terreno "justo" donde cualquiera podía ganar dinero. Esta ilusión se ha hecho añicos. Pero todavía hay operaciones rentables por hacer. Los nuevos lanzamientos se han adaptado y están optando por valoraciones iniciales más bajas. Los proyectos DeFi de alta calidad podrán activar el interruptor de tarifas. Y la "utilidad real" de las criptomonedas sigue explotando, con el sector fintech de las monedas estables en particular. Estos conceptos pueden no ser tan emocionantes para algunos, pero así es como se ve la maduración. El dolor de la desilusión es real, pero librarnos del cancerígeno sector de las memecoins, que en retrospectiva era tremendamente injusto, es un buen avance en general y algo que se debe celebrar.

Embed where did all the liquidity from the trenches go?



into a gold fucking chainsaw



thanks milei pic.twitter.com/4NS3UmJ8tq — Curb (@CryptoCurb) February 21, 2025

Traducción: ¿A dónde fue toda la liquidez de las trincheras? En una maldita motosierra de oro. Gracias Milei

-----------------------------

