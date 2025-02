Paro docente: Qué pasa en Córdoba con el inicio de clases

UEPC P.jpg La UEPC se pliega al paro en Córdoba.

Córdoba y la paritaria de último momento

“La medida de fuerza es por la tardía convocatoria a la paritaria nacional; por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y del Fonid; por el no envío de fondos para las univesidades y ciencia y técnica; por la falta de recursos para infraestructura, capacitación, conectividad y becas estudiantiles que hoy están congelados y no se cumplen”, señalaron a La Voz desde la UEPC. “La medida de fuerza es por la tardía convocatoria a la paritaria nacional; por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y del Fonid; por el no envío de fondos para las univesidades y ciencia y técnica; por la falta de recursos para infraestructura, capacitación, conectividad y becas estudiantiles que hoy están congelados y no se cumplen”, señalaron a La Voz desde la UEPC.

Para ese gremio docente, no es la primera vez en la que se acerca el inicio de actividades sin arribar a un acuerdo salarial. En años anteriores se repitió la maniobra de aproximarse a la fecha señalada por el calendario oficial para negociar y así poder aumentar el poder de presión para lograr mejores acuerdos.

La oferta actual del Gobierno provincial, que llegó a manos de los docentes hace poco menos de una semana, comprende un blindaje inflacionario de los salarios que quedarían anclados automáticamente al IPC. Con una inflación relativamente estable prevista, la administración de Martín Llaryora apostaría por ese mecanismo para todo el año y evitaría tener que negociar en tres o cuatro tramos como en años anteriores, ahorrando además la pérdida de varios días de paro.

Clases Santa Fe Los alumnos no tendrían clases el próximo lunes.

Qué propone Córdoba

La propuesta provincial incluye un bono de 100.000 pesos en marzo, y un aumento de 150.000 pesos extra para cargos jerárquicos a abonarse en el mismo mes. Así, el Centro Cívico buscaría sellar la garantía de un periodo fluido a nivel educativo.

Sin embargo, la intención de la UEPC no estaría satisfecha con el ofrecimiento en cuestión. Los docentes guardan expectativas de poder recuperar poder adquisitivo respecto a enero y febrero de 2024, cuando la estampida inflacionaria dejó casi 40% de inflación acumulada.

Durante ese periodo, Llaryora tuvo que suspender el acuerdo previo firmado por Juan Schiaretti, quien se había comprometido con una cláusula gatillo por la inflación. Algo que hubiera dejado a las cuentas provinciales en jaque, generando un “dominó” sobre el resto de los gremios estatales.

Más información en Urgente24

¿Morena Rial en Bendita?: Beto Casella no la descarta como panelista

Los US$ 3 millones que podrían terminar con la carrera de Jesica Cirio

Marcelo Tinelli: El millonario que se "olvida" de pagar los sueldos

Banco Provincia causa furor con sus 48 cuotas sin tarjeta