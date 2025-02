Marcelo Tinelli: El millonario que se "olvida" de pagar los sueldos

Y como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacerse eco del reclamo. @mariasoledadmar fue contundente al señalar: "Pero para el reality en Amazon tienen...". Por su parte, @Antogugli1 sumó su propia experiencia al relato: "¡Holi! Yo trabajé haciendo las redes sociales y también nos deben dos meses. Supuestamente, ya lo van a regularizar, están esperando recibir dinero. La indignación es total".

Gino Rodríguez amplificó el alcance geográfico del problema al revelar: "¡Me sumo al mismo pedido porfavor! (con la diferencia que yo viajaba todas las semanas desde Córdoba)". Su testimonio confirma que la situación trasciende Buenos Aires.

Sin embargo, en lo que respecta a la frustración de Manzoni, esta había alcanzado su punto máximo cuando salió abruptamente del programa: "Después de 3 meses yendo por amor al arte, gastándome la plata que ya no tenía en viáticos y comida, faltando 3 grabados, me 'echaron' del #StreamingDelCantando". Y agregó sin tapujos: "No les cayó bien que, debido a esas condiciones, pidiera ir menos días. No me conviene contar esto, pero cero ganas de dejarlo pasar".

No obstante, su súplica final fue lo que más resonó con intensidad: "Páguenme loco, uno trabaja y se le paga. Por favor te lo pido, Marcelo (Tinelli), ya hablé con cada persona con la que hay que hablar y se patean la pelota, 'hablá con tal, hablá con el otro, ay ni idea', es algo muy básico, si trabajas, se te paga". Palabras que, más allá de su simplicidad, exponen una problemática recurrente en la industria del entretenimiento argentino: la precariedad laboral que afecta incluso a quienes brillan frente a las cámaras.

