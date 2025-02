Modelo destapa el robo de $250.000: Jorge Rial se ve arrastrado nuevamente por su hija

Al día siguiente, cuando Farro verificó sus pertenencias, se dio cuenta de que algo no estaba bien. "Lo que sí es que no encontraba un maquillaje, pero en el monedero no me fijé si me faltaba plata", mencionó. Sin embargo, días después, al revisar su tarjeta de banco, descubrió que varios gastos por un total de aproximadamente $250.000 habían sido realizados en su nombre.

Asimismo, faltaban $10.000 en efectivo y, por supuesto, el maquillaje. "Así que a mí también me robaron ese día en el camarín", dijo Farro, dejando claro que la situación fue más grave de lo que parecía en un principio.

image.png

Aunque la situación no quedó impune, con el banco devolviendo los gastos no realizados por Farro y el canal asumiendo su responsabilidad, la trama de la historia dio un giro inesperado. Farro explicó que, tras un contacto por Instagram con una persona cercana a Morena Rial, se enteró de que las acusadas del robo lo habrían hecho "por necesidad". A pesar de esto, nunca se supo con certeza si la propia Morena Rial estuvo involucrada, pero todos los indicios apuntaban a ella. "Después, también en la investigación del robo de mi tarjeta salió que se había usado en un mercado libre con el nombre de esta chica", agregó Farro.

Ahora bien, lo que vino después no fue menos picante. Mónica Farro no se quedó callada y le inició acciones legales a Morena Rial, por los comentarios despectivos que la hija del conductor había hecho sobre ella. "Yo después le hice un juicio a ella porque tuvo unos dichos muy feos para conmigo, cuando dijo qué me podía robar a mí si ella tenía más plata… Y me trató de prostituta. Por eso sí le podía iniciar acciones legales, pero las cartas rebotaban de todos lados por el domicilio", relató Farro con firmeza.

Lejos de calmarse, Farro no tuvo piedad a la hora de hablar de Morena Rial. "Es muy soberbia ella, pero no hay que escupir para arriba porque uno termina escupido", sentenció, dejando claro que, para ella, la joven nunca asumió su responsabilidad de forma plena.

El gesto de Jorge Rial

En medio de esta tormenta, Jorge Rial, intentó poner paños fríos a la situación y según dice la modelo, se comunicó para pedir disculpas: "Jorge Rial se comunicó conmigo y pidió disculpas, pero él no tiene culpa de nada, ella ya es una persona grande, tiene dos hijos y es una delincuente, dicho por ella misma, que confesó", añadió Farro.

"Lo que pasa es que da bronca como se la apaña, yo mañana mato y me arrepiento. Yo creo que va a cometer los mismos errores, estas personas no cambian nunca", concluyó Monica Farro.

