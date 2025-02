La inesperada reacción de Alejandra Maglietti cuando se enteró que podía estar embarazada

Alejandra Maglietti reveló que hace una dieta "antiflatulencias"

Alejandra Maglietti estuvo como invitada en La noche perfecta y en un determinado momento de la nota Sebastián Wainraich le hizo una pregunta que de inmediato hizo que la invitada se avergonzara por lo que iba a contar.

"¿Es verdad que hiciste una vez una dieta 'antiflatulencias'?", quiso saber el conductor. La invitada se tapó la cara y comenzó a reír para posteriormente admitir: "Es que no la hice una vez. La hago toda la vida". Fue en ese entonces que reveló el motivo por el que cambió su alimentación y contó detalles al respecto.



La destacada panelista de Bendita reveló que el médico le sugirió "una dieta libre de FODMAP". Se trata de una dieta baja en carbohidratos desarrollada específicamente para personas que padecen trastornos gastrointestinales.

"Sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no. Y hace años que no me tiro un gas", dijo sorpresivamente y sumó: "Ese problema desapareció de mi vida".

