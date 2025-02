Alejandra Maglietti se avergonzó al confesar que hace una dieta "antiflatulencias"

Embed - "Hace años que no me tiro un gas": Alejandra Maglietti reveló cómo es su dieta antiflatulencias



La destacada panelista de Bendita reveló que el médico le sugirió "una dieta libre de FODMAP". Se trata de una dieta baja en carbohidratos desarrollada específicamente para personas que padecen trastornos gastrointestinales. "Sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no. Y hace años que no me tiro un gas", dijo sorpresivamente y sumó: "Ese problema desapareció de mi vida".