"Estoy triste": Carmen Barbieri lamentó su abrupta salida de Mañanísima

“Yo tenía muchísimo trabajo y en diciembre dije: ‘Voy a hacer el esfuerzo de no aceptar más cosas porque tengo mucho y no tengo vida’. No me veía con mis amigos, no iba al doctor, no me hacía las manos, los pies, no iba al gimnasio. Solo trabajaba. Pensé: ‘Voy a frenar un poco’. Y ahora, de un momento a otro, me llaman y me dicen que me quedo sin nada”, se lamentó.

El ninguneo de El Trece con Carmen Barbieri

Es preciso recordar que hace algunos días, luego de que se supiera que Carmen Barbieri sería reemplazada por María Belén Ludueña, la conductora dejó su rol principal para hacer de cronista en la vía pública.

En medio del paro de trenes la artista sorpresivamente salió a cubrir el hecho a la calle. Lo llamativo fue que Federico Seeber desde el piso le dio pase a la actriz que desempeñándose como movilera entrevistó a algunas personas que se vieron afectadas por la medida gremial.

Asimismo, posteriormente se animó incluso a subirse a un colectivo. "Hace mucho que no viajo en colectivo", admitió mientras seguía en diálogo con su compañero de equipo.

Asimismo, posteriormente se dirigió hasta la terminal de Retiro donde continuó en su rol de cronista en busca de las declaraciones de aquellos que debieron buscar alternativas para llegar a destino durante la interrupción ferroviaria de 9 a 15 horas.

