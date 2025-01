El ninguneo de El Trece a Carmen Barbieri: De conductora a movilera

Qué dijo Georgina Barbarossa sobre la salida de Carmen Barbieri

Quien también se manifestó al respecto de la abrupta salida de Carmen Barbieri del ciclo que llevó adelante desde 2021, primero por Ciudad Magazine y posteriormente en El Trece, fue su colega Georgina Barbarossa.

En diálogo con A la tarde, la conductora dijo: “Estoy sorprendida porque en realidad cuando a vos te cortan un contrato en esta época del año es muy complicado para nosotros porque las temporadas ya empezaron en septiembre, octubre”.





ESCÁNDALO POR EL ABRUPTO FIN DEL PROGRAMA DE CARMEN BARBIERI



"Me duele Carmen porque es mi amiga. Le hubiesen avisado antes", señaló Georgina Barbarossa.



— América TV (@AmericaTV) January 27, 2025



“A mí me consta que la han llamado como a mí también de un montón de obras y uno había dicho que no porque habíamos dado prioridad a los programas de la mañana porque si no, no podés levantarte temprano”, añadió.

Y sumó visiblemente molesta: “Las obras ya están armadas, Carmen es una mujer que ya tiene mil recursos. Es un dolor, sé que la profesión es así, que hoy sos Gardel y mañana no existís. Nosotras somos chicas grandes, para nosotras era una bendición”.

