¿El fin de Los Palmeras? Cacho Deicas habría dado el primer paso

Los Palmeras Rubén Deicas y Marcos Camino, líderes de Los Palmeras.

El cruce entre los líderes de Los Palmeras

Luego de que Cacho Deicas sufrió el ACV, Camino se lamentó en el programa Secretos Verdaderos, que no podía comunicarse con el cantante porque "desgraciadamente, su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo que realmente es una pena muy grande".