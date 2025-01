La dolorosa revelación sobre Rubén Deicas que sacude a Los Palmeras

Embed #EstoPasó | "LOS PALMERAS" en Secretos Verdaderos



Marcos Camino señaló que el grupo no pudo contactarse con Cacho Deicas tras sufrir un ACV: "LA FAMILIA NO NOS DEJA HABLAR CON ÉL".



#SecretosVerdaderos pic.twitter.com/2PXDC81ohp — América TV (@AmericaTV) January 19, 2025

Camino recordó que no es la primera vez que la familia del cantante decide limitar los contactos externos en medio de problemas de salud, lo cual provoca tensiones internas. Al ser consultado sobre si esta situación le dolía, expresó: "Siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida". Por otro lado, aclaró que la banda se mantiene informada sobre la salud de Deicas gracias a Cristian, su hijo mayor, quien mantiene contacto regular con el manager del grupo. A pesar de este puente, Camino lamenta no poder brindarle apoyo directo a su amigo en este delicado momento.