Luis Barrionuevo: "me meto en política, armando partido, a pesar de que sufrí ACV y casi muero"

-Carlos Cisneros, del gremio bancario

-Vanesa Siley, de judiciales

-Pablo Carro, de la CTA de Córdoba

-Sergio Palazzo, de bancarios

-Hugo Yasky, de la CTA

-José Gómez, de Luz y Fuerza.

Junto al histórico líder de UTHGRA se van a alinear una decena de gremios que conforman la CGT.

El movimiento será relanzado el 7/2/25 durante un almuerzo en el Hotel Sasso de Mar del Plata que pertenece a su sindicato.

image.png

¿Se trata de una nueva estrategia libertaria para dividir al peronismo e intentar ganarle la parlamentaria de medio término? ¿Es una nueva y pícara maniobra típica de un dirigente gastronómico que acompañó a Javier Milei en 2023?

“Desde nuestro sector queremos evitar la lapicera de Máximo y Cristina Kirchner. Ella siempre detestó al partido justicialista y ahora lo necesita para colocar a sus candidatos. Ella buscará digitar las listas pero nosotros no vamos a entrar en ese juego” explicó Barrionuevo.

barrionuevo milei.png Luis Barrionuevo y Javier Milei: ¿siempre fuimos compañeros?

El atraso de los sueldos en Argentina

“El gobierno nacional miente cuando dice que los salarios le ganaron a la inflación. Estamos más de 20 puntos atrás que hace un año y quieren que los aumentos futuros sean del 1% mensual contra una inflación de casi 3% mensual”.

“Debería dejar Javier Milei que existan discusiones salariales y preocuparse por incentivar el consumo. La recuperación solamente llegará si mejoran los ingresos y hay pleno empleo”.

image.png "El ACV me dejó casi muerto" dijo Luis Barrionuevo

El ACV que casi mata a Luis Barrionuevo

“Tuve un ACV y por suerte me atendió el doctor Conrado Estol de manera casi inmediata. A partir del colpas, no me acuerdo de nada. Estaba entregado, muerto, no podía hablar ni moverme”.

“Estuve diez días internado en terapia intensiva. Luego, hice una recuperación intensiva en mi casa. Hoy, estoy a un 80% pero sigo buscando el ideal”.