Soledad Silveyra reveló detalles estremecedores sobre su salud

Posteriormente, mediante la nota que dio para el programa Pasa Montagna expresó: "Yo estoy bien, el amor está muy bien. Mi cabecita estamos viendo. Se me diagnosticó una neuralgia de Arnold, me mataron un nervio. Es horrible vivir con dolor". "No entiendo cómo no se descubre lo que tengo. Me enoja", admitió y agregó: "Cuando me subo al escenario a veces tengo alguna puntada. Me agarro un poco la cabeza, pero sigo. El teatro te sana todo".