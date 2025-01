Federico D'Elía tildó de "inexplicable" el éxito descomunal de "Los Simuladores"

Federico D'Elía habló sobre la película de "Los Simuladores"

Es preciso recordar que desde hace años los fanáticos de la serie están esperando por su respectiva película, sin embargo a pesar de que hasta se había promocionado para el 2024 finalmente no sucedió.

En diálogo con La Nación, el actor fue consultado al respecto y aclaró: "Y ahí está, parada. Parecía que se iba a filmar este año y pasó todo lo que pasó, y post pandemia las plataformas se reorganizaron y Paramount, en particular, no terminó de penetrar y después se puso en venta internacionalmente".





image.png Desde Paramount+ habían anunciado el estreno del filme para 2024. (Foto: Paramount+)



"Son todas cosas ajenas a nosotros, un problema de presupuesto. Pero está todo firmado, arreglado", manifestó posteriormente.

Al ser consultado si lo movilizaba el hecho de volver a interpretar a su personaje, explicó: "Me gustaría desde lo artístico. No siento que sea un desafío y no me moviliza demasiado porque se habló tanto. Pero sí me interesa saber qué les pasa a estos tipos 20 años después y de eso va un poco la cosa".

