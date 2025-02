Jesica Cirio se avivó: Esta vez no quiso quedar pegada a Elías Piccirillo

"Ella por algunas cosas que ya venía hablando con sus amigas, toma la decisión de separarse. Y lo habría echado de la casa. Ella estaría viviendo sola en Nordelta. Me dicen que no sale de ahí y que él la llama todo el tiempo porque quiere volver. Es bastante insistente, la contacta varias veces al día", agregó.

Aunque Cirio intentó desmentir la separación en un intercambio directo con Varela, la periodista se mantuvo firme: "Mirá Jesica, la información que yo tengo, es 100% de gente con la que vos has hablado", aseveró, agregando con empatía: "Igual la entiendo y la respeto. A veces uno no termina de tomar la decisión, entonces prefiere no hacerlo público, no hacerlo mediático".

El oscuro pasado de Elías Piccirillo

Pero la historia dio un giro inesperado cuando Lucas Bertello, desde el programa "Mañanísima" (El Trece), arrojó luz sobre el turbio pasado empresarial de Piccirillo. "Lo echaron de una empresa como Remax por vender doble comisión por un mismo departamento. Empezó así su carrera, como broker inmobiliario", reveló el panelista. Y agregó un detalle explosivo: "Hay un video en el que un hombre se agarra a trompadas con él, porque fue a uno de los que estafó. Así fue amasando su fortuna", añadió.

El incidente más llamativo involucra una riñonera con 250 mil dólares que Piccirillo intentaba proteger de un cliente presuntamente estafado.

Sin embargo, las sospechas de Bertello van más allá, por lo que afirmó: "Todo esto está en una causa. Y por otro lado está la causa de Jésica. Para mí, ellos dos son una sociedad anónima. Y me dicen que ella sabe todo lo de él".

Dicho esto, el patrón es claro: las relaciones de Cirio parecen estar marcadas por un denominador común donde el amor se entrelaza peligrosamente con intereses económicos y escándalos mediáticos. Desde el polémico final con Insaurralde hasta las dudosas actividades empresariales de Piccirillo, cada capítulo de su vida sentimental parece estar teñido por la controversia y las sospechas. ¿Casualidad o elección consciente? La respuesta quizás esté en esa delgada línea donde el amor, el poder y el dinero se confunden en una danza peligrosa que, hasta ahora, solo ha dejado heridas abiertas y preguntas sin responder.

