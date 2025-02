¿Todos juegan para Pullaro? El PJ va separado a las elecciones constituyentes del 13 de abril

El PJ buscó en vano reflotar la idea de que sea Rafael Bielsa el candidato para la constituyente.

Omar Perotti no se anotó en la pelea y podría quedar fuera de la carrera para reformar la Constitución. Ante la falta de unidad, buscaría el ex gobernador evitar una dura derrota ya que se siente en condiciones de intentar su regreso al sillón de Estanislao López en 2027.

Sin embargo, un peronismo fragmentado y anestesiado parece un gran error estratégico.

image.png Gobernador Pullaro, al trotecito, sin galopar

Pullaro, al trotecito

¿Todo le sale a “Maxi” como había planeado?

El actual primer mandatario provincial encabezará la lista oficialista y celebra que la diputada Amalia Granata no haya sellado alianza con el "mileísmo", con La Libertad Avanza.

En cuanto a la izquierda, también estará tabicada con las expresiones tradicionales del Partido Obrero y el Frente de Izquierda por un lado y el diputado provincial Carlos Del Frade por el otro.

En un escenario completamente atomizado le será más fácil al Poder Ejecutivo pasar con su ambulancia y recoger a los golpeados para conseguir que se incluya una cláusula de reelección en la nueva Carta Magna.

image.png Los números le sonríen al gobernador Pullaro en las càmaras de diputados y senadores de Santa Fe

Aceleran la Reforma a la Corte Suprema

Ante semejante segmentación de los oponentes, Pullaro “va por todo” y por ello su vice, Gisela Scaglia firmará la convocatoria a la Asamblea Legislativa para el jueves 13 con el fin de tratar las propuestas de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Reforma de la Constitución + Nuevo tribunal superior + falta de oposición legislativa + medios sumamente afines son casi la "suma del poder público" para los gobernantes radicales.