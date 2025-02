Domingo 02/02 clave para la Constitución de Maxi Pullaro pero... ¡los impuestos!

Por lo tanto, lanzó su iniciativa de elecciones de convencionales constituyentes, y la mayoría no creía que lo consiguiera por todas las experiencias anteriores fallidas. Además, no veían la grieta tan marcada entre el ex gobernador Omar Perotti y los otros referentes peronistas. Por este motivo, hubo burlas en las redes.

image.png

El loteo de la Corte Suprema

"En Santa Fe el problema no es el robo, sino el reparto” decía uno de los dirigentes justicialistas que en los años '80 y '90 armaron la recordada “Cooperativa” que se repartía las bancas y los despachos con bastante orden y prolijidad. Volvamos para atrás: ¿Por qué el peronismo precisaba una "Cooperativa"? Porque no había un líder. Y esto fue así hasta que Carlos Menem / Eduardo Duhalde 'inventaron' a Carlos Reutemann, quien pudo / supo quedarse con parte de la fuerza electoral de la UCR, que estaba en una crisis tan grande que precisaba del socialismo rosarino.

Volviendo a Pullaro, porque la clave es el "reparto", se propuso cambiar a 5 de los 6 miembros del Superior Tribunal de Justicia. Cómo se definen a los nuevos jueces obviamente depende de la política de alianzas a mediano y largo plazo del gobernador.

En ese tema, Pullaro va mucho más avanzado que Javier Milei.

image.png Los asientos de la Corte Suprema y el "jubileo" de Pullaro

En el Legislativo, todos quisieron sentarse a la mesa que sirvió Pullaro. Esto provoca muchas críticas de algunos pero también es cierto que son los mecanismos que habilita la democracia para dirimir diferencias. El gobernador tuvo el mérito de conocer cómo se abren las cajas fuertes de socialistas, el PRO, Perotti y varios 'sueltos'.

De todos modos, no exageremos: algunos estaban tan deseosos de que ocurriera que, dicen, enviaron por mensajeros, la combinación de la caja fuerte.

Luego, Pullaro discrepa con el punto de vista de Milei. Un UCR tradicional no puede simpatizar con Rodrigo de Loredo. Pullaro es Emiliano Yacobitti / Martín Lousteau. Por lo tanto, intentó conservador mucho más Estado del tolerado en Casa Rosada -aunque imitó a Milei en la relación con los medios de comunicación (su YPF es la Lotería, dicen). Pero ha sobrevivido.

Existe en Santa Fe, dicen, un 'besamanos' habilitado -tal como en Casa Rosada- para medios y periodistas que decidan dar el paso tal como lo dieron referentes de fuerzas partidarias diversas.

Hay que ser justos: la 'Caja de la Alegría' ha salvado de la quiebra a varios holdings que parecían empresas 'zombies' (muertas desde lo económico - financiero pero siguen dando vueltas y causando miedo) pero dan trabajo en días en que escasea.

Importante: esta presencia en los medios de empresarios que no son de los medios provoca la pérdida de credibilidad de los medios y obsequia el espacio de la información y de la credibilidad a las redes sociales. También por esto se precisa que no ceda cierta presión tributaria.

image.png

Pero, al menos por ahora, hay 'viento a favor' hasta en los tribunales provinciales. El alineamiento logrado con los magistrados ha sido también muy notable.

La seguridad

El gran tema sigue siendo la lectura que cada uno realiza de los logros en la seguridad pública santafecina, en particular en el territorio de Rosario, donde, desde el socialismo, creció mucho el 'narco', o al menos se hizo más intolerante. Pullaro conoce el tema porque fue responsable de la seguridad pública en días socialistas y se atribuye haber modificado la tendencia.

Un dato: a pesar de la ayuda nacional en seguridad y la campaña UCR en los medios, en Rosario, los homicidios en enero de 2025 sumaron 14, y en enero de 2024 sumaban 12. ¿Fracaso o éxito? ¿Empate? Ahí entra el análisis de cada elector.

image.png Pullaro, aferrado a la Casa Gris

3 veces a las urnas en 2025

El oficialismo santafesino: quiere “plebiscitar” su gestión en abril, luego de 16 meses en el gobierno y solicitar a los ciudadanos la oportunidad de un 2do. mandato.

Los simpatizantes reivindican la audacia de Pullaro.

Pero vayamos a sus críticos (el periodismo se construye sobre el vaso medio vacío, el vaso medio lleno lo conocen todos):

¿La prioridad de Santa Fe es reformar su Constitución?

¿No transcurren demasiado tiempo en la 'rosca' política los funcionarios, comenzando por el gobernador, que quiere ser convencional constituyente?

¿La necesidad de reformar su Constitución no condiciona los reclamos del gobernador al Presidente?

¿La prioridad no debería ser lograr un Estado más eficiente, con menores alícuotas tributarias?

¿3 veces a las urnas en 2025?

El gobernador encabezará una de las listas de convencionales constituyentes pero también se cargará al hombro las legislativas locales. Por lo tanto en Santa Fe transcurre un festival de actos, pintadas, carteles, avisos publicitarios y dinero público y privado no necesario para esa asignación.

Lo rescatable hasta ahora es que a nadie se le ocurría exhumar la “Ley de Lemas”....

Burócrata vs. Emprendedor

Muchos santafecinos creen que el trabajo bajo el sol con una pala es más importante que construir una empresa de servicios. Pero lo más grave sucede cuando los burócratas que viven del salario que pagan los contribuyentes cuestinan a quien arriesga su capital para ofrecer un beneficio que los usuarios están dispuestos (voluntariamente) a pagar. Nadie paga voluntariamente impuestos para pagarle el salario a un burócrata.

Pero para algunos santafecinos, Marcos Galperín (Mercado Libre / Mercado Pago) es un tipo reprochable.

Entre los burócratas, Pullaro, obvio: él fue chofer, secretario privado, diputado provincial, ministro y gobernador. Jamás pagó una nómina salarial y no conoce en qué consiste arriesgar capital propio.

“Basta de Ingresos Brutos!" le pidieron desde el sector privado ya que es un gravamen tan injusto como perjudicial y, según denunciaron, pasó allí del 5 al 9 %.

¿Qué contestó Maxi?

Acá en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; acá en la provincia de Santa Fe se va a recaudar; acá en la provincia de Santa Fe se va a proteger a los que pagan los impuestos y eso es lo que estamos haciendo. Y si le molesta a Marcos Galperín y si le molesta a Mercado Libre, lo siento. Con Santa Fe, no.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1884831290479833410&partner=&hide_thread=false Este es Pullaro, el garante narco de Sta.Fe.

Donde los narcos son protegidos, venden en negro, no pagan impuestos y la blanquean sin poner un peso. pic.twitter.com/1AJYT9BQ4X — Grieta.exe (@jcgnt) January 30, 2025

La respuesta obliga a recordar un viejo chiste:

Entra la madre a la mañana y llama a su hijo para que se levante: -Despertate, por favor, ya es tarde. ¡Todos los días lo mismo!

El hijo le contesta: -No quiero ir a la escuela, mamá. Los chicos me hacen burlas. Me tiran tizas, me pegan carteles en la espalda con frases terribles.

La madre, agotada, le retruca: -Te voy a dar dos razones para ir a clases. La primera es que tenés más de 50 añós y la segunda es que sos el director del colegio.

Pullaro debería saber que si Mercado Libre comete tantos ilícitos su gobierno debería llevarlo a tribunales sin dudar. Caso contrario, sería cómplice de Galperín y las demás Fintech. Desde Mercado Libre le respondieron con sorna:

image.png

Desde Mercado Libre le respondieron:

Difamar no baja Ingresos Brutos. Miles de PyMEs y emprendedores santafesinos cobran todos los días sus ventas a través de nuestro ecosistema, promoviendo la formalización e impulsando el desarrollo local. Es momento de priorizar a quienes invierten, producen y generan valor. Difamar no baja Ingresos Brutos. Miles de PyMEs y emprendedores santafesinos cobran todos los días sus ventas a través de nuestro ecosistema, promoviendo la formalización e impulsando el desarrollo local. Es momento de priorizar a quienes invierten, producen y generan valor.

A la firma emblemática del retail se sumaron cámaras de comercio y la Asociación de Bancos de la Argentina.

A coro reclamaron ante la medida oficial.

"El impuesto, además de ser injusto, grava el total facturado, no las ganancias. Por ello, genera un efecto cascada que aumenta los precios de manera exponencial."

Además, se imponen ahora costos administrativos innecesarios y profundamente distorsivos.

¿Volverán los santafesinos al efectivo?

image.png

