Oscar Zago: "Hay personas del sindicalismo y La Cámpora infiltradas en el Gobierno"

"Soy bastante crítico con algunos funcionarios y algunos asesores presidenciales que, me parece, que no están a la altura de la de la circunstancias", disparó.

Al pedirle nombres de esos funcionarios que -según el criterio de Zago- no funcionan, el diputado prefirió "no puntualizar en una persona", pero dio a entender, sin nombrarlo, que algunos de esos asesores que no ve con buenos ojos es el principal bastón del Presidente, el joven Santiago Caputo, a quien curiosamente casi ningún dirigente de la política tradicional lo quiere.

Algunos diputados nacionales aliados de la Rosada -o incluso del propio oficialismo-, sospechan que hay funcionarios y asesores, con Santi Caputo a la cabeza, a quienes no les importa "tranzar" con el kirchnerismo y otros sectores ajenos a las ideas de la libertad, con tal de seguir armando una estructura política sólida que blinde al Presidente y le permita seguir ganando espacios a los que hoy no tiene llegada, aunque el costo/riesgo de esas alianzas pueda ser muy alto.

La casta "no tiene miedo"

Oscar Zago, por ejemplo, está convencido de que hay decisiones que se toman dentro del Ejecutivo de las cuales Javier Milei no debe estar "ni enterado"; sumado a que parte de sus asesores, más que sumar le han restado al proyecto libertario, que hoy por hoy está integrado por viejas caras de la política a las que el propio Presidente alguna vez llamó "casta".

"Me parece que nosotros teníamos un discurso y fuimos muy críticos de discurso de la casta en un momento; pero ahora los datos dicen otra cosa. Hoy tenemos muchísimas personas que han trabajado para "la casta". Hay muchísimas personas que están dentro del mileismo y que actuaron en los otros gobiernos; por eso a mí nunca me van a ver diciendo 'ay la casta', porque es incongruente", sentenció.

Sobre ese punto, Urgente24 le transmitió a Zago el argumento del oficialismo respecto de los funcionarios "casta" o ex kirchneristas/peronistas confesos que hoy integran el Ejecutivo. "Este es un país en el que tenés que tener ciertas alianzas porque sino es muy difícil gobernar", dicen desde La Rosada.

"Bueno, entonces que se callen la boca muchos diputados, senadores y funcionarios que en algún acto o cuando comunican algo, hacen uso del famoso cantito de 'la casta tiene miedo'. Y no, la casta no tiene miedo, la casta está contenta y muchos de ellos lo saben", respondió sin titubeos.

Funcionarios y asesores de Milei

En ese contexto, Oscar Zago consideró "que muchos funcionarios y asesores presidenciales" toman decisiones equivocadas porque buena parte de ellos no cuentan con si quiera, el visto bueno de Milei.

"Algunos asesores o funcionarios no están puestos por el propio Milei, sino que han llegado al Gobierno a través algún ministro... Son personas que no están a la altura de las circunstancias. Incluso, capaz han dicho muchas cosas que después en la realidad no lo puede demostrar o sostener", disparó.

Asimismo, Zago también opinó sobre las bajas/expulsiones que se dieron en las últimas semanas dentro de LLA, siendo la última y más importante hasta ahora la expulsión del legislador Ramiro Marra del espacio de Gobierno.

"Yo no comparto esa dinámica", respondió el diputado nacional, que volvió a insistir con "la casta contenta" y se preguntó respecto de los funcionarios ex kirchneristas o peronistas "a quienes no expulsan ni echa nadie".

"Así como soy crítico de muchos funcionarios y asesores, también considero que hay personas dentro del espacio que son muy honrosas, muy importantes, muy decentes y muy todo, como lo fue la diputada que fue en fórmula conmigo, que terminó siendo la ex canciller Diana Mondino...", dijo.

"Hay un montón de funcionarios que son muy importantes, son muy este profesionales, pero después los expulsan a esos y se quedan don lo que no sirvió. Es una decisión del Gobierno que contradice la teoría con la práctica", analizó Zago.

Infiltrados en el Gobierno y guiño a Marra

De todos modos, aunque evitó ejemplificarlo con el caso Ramiro Marra, dejó claro que no comparte el "tabula rasa" aplicado por la administración Milei a algunos ex funcionarios que vienen del kirchnerismo/peronismo, siendo el más resonante de las últimas horas el de Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario en la Legislatura Porteña que no solo estuvo en la vereda del frente sino que fue integrante de La Cámpora, joven por la que corrieron del espacio a Marra y terminó ella ocupando ese lugar.

"Parece que el Gobierno necesitan de algunos que vienen de otros estamentos políticos. Por ejemplo, hay personas del sindicalismo y de La Cámpora que hoy están infiltradas en el Gobierno, y vos terminás expulsando a gente que verdaderamente estuvo desde la primera hora con vos. La verdad, eso no lo comparto", sentenció en un claro guiño al legislador Ramiro Marra.

Y reflexionó: "Es como necesitáramos de algunas personas que no cumplieron muy buenas funciones en otros gobiernos, mientras que expulsamos a los que cumplieron buenas funciones con nosotros y no están contaminados con 'la casta'. Es raro, eso es un contrasentido".

Debate por las PASO

Por último, consultado sobre la agenda parlamentaria, particularmente la eliminación de las PASO, Oscar Zago afirmó que está de acuerdo con el proyecto que impulsa el Ejecutivo "como el apoyo que le hemos dado en el 99% de las cosas"; sin embargo, consideró que el Gobierno debe ser cauteloso al momento de su implementación -si se aprobara en el Congreso- debido a que la ley es clara y no es compatible ese debate con el año electoral.

"Si bien me parece que hay voces mayoritarias que apoyamos este tema y estaríamos para aplicarlo en lo inmediato, hay que respetar las leyes para evitarnos problemas o judicializaciones por ese tema que hoy por hoy tiene esa traba. Es decir, si nosotros hablamos de la República y se hace muchísimo énfasis en respetar eh respetar las leyes, la verdad es que tendríamos que hacer bien las cosas", consideró el diputado.

De todos modos, recordó que aunque se implemente o no este anio la eliminación de las PASO, el Gobierno ya logró bajar el costo de la contienda electoral y que por ende, significa un gasto menor para las arcas públicas.

"No nos olvidemos que el año pasado, por suerte, se logró aprobar algo que se venía trabajando durante muchos años y se sancionó la ley de Boleta Única... El costo hoy de una elección es entre el 40 y 50% menos que las anteriores. Es decir, ya quedó efectiva una reducción significativa de gastos, donde vos ya tenés un un ahorro en una contienda electoral del 50%", sentenció.

