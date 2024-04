Oscar Zago confirma rompimiento con LLA y advierte: "Le mienten a Milei"

Pero Zago aseguró que “estaba acordado” y sobre la legalidad de la reunión afirmó: “Creo que la reunión es válida y no la puede suspender. Él [por Martín Menem] puede convocar, pero no suspender”.

“Un diputado se programa a qué comisión tiene que ir, a cuál le corresponde. No vive mirando los mails que llegan desde el bloque. Me parece que se equivocaron desde el funcionamiento. Eso es lo que pasó y me parece que no correspondía”, agregó el legislador y se quejó de los diputados que “no conocen el reglamento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenemMartin/status/1778154268463071505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1778154268463071505%7Ctwgr%5E6aa1b68ff137262f030df51e79b59a87d14ab0df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Foscar-zago-hablo-de-formar-un-bloque-propio-tras-ser-desplazado-de-la-presidencia-de-los-libertarios-nid11042024%2F&partner=&hide_thread=false SOBRE LA CONSTITUCION DE LA COMISION DE JUCIO POLITICO.



En la sesión preparatoria del 07/12/23, el pleno de la Cámara, facultó a esta Presidencia a conformar las comisiones permanentes del art. 61, con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento interno.



En base a esa… — Martin Menem (@MenemMartin) April 10, 2024

Luego, Zago despegó a Karina Milei de la movida para dar de baja la designación de Pagano: “No hablé con Karina y Menem fue quien mandó la comunicación, quien hizo las cuestiones de intentar levantar una reunión que a mi entender no corresponde”.

Luego, blanqueó que querían desplazarlo de la presidencia del bloque, algo que dijo que “ayer concretaron”: “Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”.

Más noticias en Urgente24:

Fractura del bloque La Libertad Avanza: Éxodo de Oscar Zago y otros

"LLA es un partido que está aprendiendo, no es escandaloso lo de Oscar Zago".

Ganó Karina Milei, Oscar Zago no fue a la reunión y cayó

Emilio Monzó dice que Milei es inseguro y le pide que frene su "bulimia emocional"