Fractura del bloque La Libertad Avanza: Éxodo de Oscar Zago y otros

Luego, cargó contra el dirigente riojano:

“Creo que Martín Menem está equivocado. Él levantó la sesión un minuto después del momento que ya existía el quórum. Hubiera sido un irresponsable si le hubiese permitido a la oposición poner su propio presidente, porque así lo expresaron. Una diputada de Unión por la Patria dijo que si no nos poníamos de acuerdo, ellos iban a poner al presidente’”.

Oscar Zago: "hay que leer el reglamento".

“Existió la reunión, hubo una votación, existe un acta del inicio. Hay que leer el reglamento de la comisión, que es aparte del reglamento interno del Congreso de la Nación”, sostuvo.

“Yo no estoy peleado. No tengo la culpa de que otros no me quieran. Si vamos a hacer lo queremos y no lo que corresponde hacer en una comisión, me parece que no es así”.

Zago dio más detalles sobre lo ocurrido.

“Martín Menem me dijo que el Presidente no quería que fuera Marcela Pagano la titular de Juicio Político y yo le dije que me lo comunique entonces el propio Presidente porque a mí Milei me había dicho que la quería a ella. Yo no voy a decir que Menem no habló con el presidente pero por tal vez se confundió”.

Oscar Zago, como titular de la bancada, tuvo mala relación con varios de sus pares.

Se especula que, tras perder la representación interna del bloque, opte por dejar las “fuerzas del cielo” y conforme huestes propias llevándose consigo a otros legisladores libertarios.

