La decepción de Cristian Ritondo, Oscar Zago y Cía. en la visita a Javier Milei

Por ejemplo, no le solicitó a Ritondo que hiciera una descripción del cuadro de situación en la Cámara Baja. Ni interpeló a Zago acerca de su abandono del bloque LLA. O cualquier otro diálogo interpersonal con los presentes. Por pudor respecto de su propio amor propio, los asistentes dieron una versión oficiosa de que se integrarán equipos de trabajo. Un bulo.

Prueba concreta de que no hubo consecuencias: ninguna repercusión en la Cámara de Diputados de la Nación -donde la expectativa crece acerca del discurso que prepara Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal / PBA) para el miércoles 04/09, que muchos anticipan tendrá similitudes con las filípicas a Marcos Peña cuando era el rock superstar de Macri y visitaba el Senado de la Nación.

Luego, la supuesta depresión de Cristian Ritodno: obviamente no fue la reunión que él esperaba. Todavía no sabe a qué fue a la Casa Rosada. Peor aún: desconoce qué quería Milei, más allá de pedirles que no concedan los 2/3 en su contra en lo referente a la movilidad jubilatoria.

Y el gran tema que crece dentro del PRO: la relación Milei / Macri no le suma nada al partido político pero puede desgastarlo mucho en la medida en que el éxito no acompañe a la economía (en breve).

