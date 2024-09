El Conurbano, "talón de Aquiles" de Milei y foco del "antimileismo" en construcción

En 3er término aparecen los indecisos, con el 23,6%; recién después, el PRO, con el 9,8%, y el "PJ no K", con el 6,5%. La Izquierda y la UCR quedan relegadas detrás del voto en blanco, que acumula un 5,8%.

CB-PBA-1.jpeg

El panorama cambia si entre las opciones se incluye una alianza de la fuerza de Milei con la de Mauricio Macri. Los líderes exploran un acuerdo, aunque habría algunas resistencias internas, lo que explica el pedido de Espert, que considera un "grave error" desechar la posibilidad de un frente electoral entre el oficialismo y el PRO.

En la encuesta de CB, la alianza LLA-PRO lidera la intención de voto en ese escenario alternativo con el 30,3%, relegando al kirchnerismo al 2do puesto, con el 27,1%, aunque por el margen de error del sondeo (+/-2,8%) el resultado entra en la zona de empate técnico. En esta hipótesis los indecisos siguen superando el 20%.

cb-pba-2.jpeg

"El dato político es que si LLA y el PRO van por separador, le allanan el triunfo a Kicillof, que lo necesita para mostrar músculo político de cara a su proyección a 2027. En el caso que tenga una derrota Kicillof, es decir, al candidato que acompañe o que potencie, va a perder mucho capital simbólico", comenta a Urgente24 el director de CB Consultora, Cristian Buttié. En la encuesta, la gestión del gobernador bonaerense tiene una aprobación del 45%, en línea con la cifra con la que obtuvo su reelección.

Por otro lado, el guarismo obtenido por LLA sin alianza con el PRO perfora el piso del 25% que obtuvo tanto en la PASO como en la elección general del año pasado en el principal distrito electoral.

De todas formas, remarca Buttié, esa erosión la sufren todas las fuerzas en comparación con los resultados de aquella instancia. "Las 3 fuerzas pierden caudal electoral comparado con el año pasado. Hay un 20% de apáticos que no tienen definido su horizonte electoral para el año que viene y eso afecta a todos", sostuvo.

Talón de Aquiles de Milei

Consultado sobre si es el Conurbano el que convierte a la provincia de Buenos Aires en un territorio electoralmente hostil para Milei, Buttié lo afirma con énfasis y define ese conglomerado de partidos como "el talón de Aquiles" del Presidente, comparable -dijo- con lo que fue la región centro del país (Córdoba, Mendoza, Santa Fe) para el kirchnerismo.

"En la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano, pero principalmente en la 3ra sección electoral, donde ni Milei ni JxC tienen un sólo intendente -son todos del peronismo- está su talón de Aquiles".

El consultor apuntó a la falta de vínculo político con los electores de ese núcleo clave en cualquier elección.

"Teniendo en cuenta que Milei no ha hecho nada para seducir a ese electorado -se cortó la obra pública, la quita de subsidios pegan en los sectores más vulnerables de la 3ra sección, que ya de por sí no lo votaron ni en las generales ni en el balotaje, por lo que no hay un compromiso político de la sociedad para con Milei- identificamos que el Conurbabno es el talón de Aquiles del proyecto libertario", dijo el director de CB.

Para Buttié, si Milei no logra "revertir" la relación que hoy tiene con los votantes del Gran Buenos Aires, el peronismo pueda retener su bastión. Pero aclara: "no tanto por la fidelización hacia el candidato peronista, sino por el antimileimos que está construyendo en ese segmento".

Buttié coincide en que ese "antimileismo" parece menos disperso que el no peronismo y más dispuesto a encolumnarse detrás de una propuesta que lo represente. Pero según la visión del analista, y para alivio de Milei, esa referencia aún no existe. "Está menos disperso. Totalmente. Pero eso no significa que tengan un referente que capitalice ese descontento. Ese segmento está aún acéfalo", concluyó.

La encuesta de CB Consultora abarcó 1.213 casos efectivos bonaerenses recolectados de forma online entre el 23 y el 28/08.